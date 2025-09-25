Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 3:24 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 3:24 PM IST

    എട്ടുകിലോ കഞ്ചാവുമായി ബംഗാൾ സ്വദേശി പിടിയിൽ

    crime news kollam
    എ​ട്ടു​കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി ആ​ര്യ​ങ്കാ​വ് എ​ക്സൈ​സ് ചെ​ക്ക്​ പോ​സ്റ്റ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പി​ടി​കൂ​ടി​യ പ്ര​തി

    Listen to this Article

    പു​ന​ലൂ​ർ: ആ​ര്യ​ങ്കാ​വ് വ​ഴി ബ​സി​ൽ ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച എ​ട്ട് കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി​യെ ആ​ര്യ​ങ്കാ​വ് എ​ക്സൈ​സ് ചെ​ക്ക്​​പോ​സ്റ്റ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പി​ടി​കൂ​ടി. പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ൾ മു​ർ​ശി​ദാ​ബാ​ദ് ജി​ല്ല​യി​ൽ പൊ​ള്ള​ഗി​രി സ്വ​ദേ​ശി ത​പ​ൻ കു​മാ​ർ മ​ണ്ട​ൽ ( 38) ആ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.​ തെ​ങ്കാ​ശി- കാ​യം​കു​ളം കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11 ഓ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ ആ​ര്യ​ങ്കാ​വി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്.

    ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ചെ​ക്ക്​ പോ​സ്റ്റ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ബ​സി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഓ​രോ കി​ലോ വീ​തം തൂ​ക്ക​മു​ള്ള എ​ട്ട് പൊ​തി​ക​ളി​ലാ​ക്കി​യാ​ണ് ര​ണ്ട് ബാ​ഗി​ൽ ക​ഞ്ചാ​വ് ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഒ​ഡീ​ഷ ഭു​വ​നേ​ശ്വ​റി​ൽ നി​ന്നും വാ​ങ്ങി​യ​താ​ണ്.

    ഭു​വ​നേ​ശ്വ​റി​ൽ നി​ന്നും തി​രു​നെ​ൽ​വേ​ലി​വ​രെ ട്രെ​യി​നി​ലും തു​ട​ർ​ന്ന് ബ​സി​ൽ തെ​ങ്കാ​ശി​യി​ലും എ​ത്തി. അ​വി​ടെ നി​ന്നും കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യു​ടെ കാ​യം​കു​ളം ബ​സി​ൽ വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​റ​ണാ​കു​ളം ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​നാ​ണ്​ എ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ മു​ൻ​പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള​വ​ർ എ​ത്തി ക​ഞ്ചാ​വ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​മെ​ന്ന് യു​വാ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു. കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​തി​യെ അ​ഞ്ച​ൽ എ​ക്സൈ​സ് റേ​ഞ്ചി​ന് കൈ​മാ​റി.

    സി.​ഐ എം. ​ഷ​മീ​ർ, ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ പി. ​ഗോ​ഗു​ൽ​ലാ​ൽ, അ​സി. ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ എ​സ്. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, പ്രി​വ​ൻ​റീ​വ് ഓ​ഫീ​സ​ർ പി.​വി.​ഹ​രി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സി.​പി.​ഓ​മാ​രാ​യ ശ്യം ​ദാ​സ്, ശ്യം ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    News Summary - Bengal native arrested with eight kilos of ganja
