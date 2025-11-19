ബംഗാൾ സ്വദേശിനിയായ 14 കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച പ്രതികൾ പിടിയിൽ

ബംഗാൾ സ്വദേശിനിയായ 14 കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച പ്രതികൾ പിടിയിൽtext_fields
തിരുവല്ല: തിരുവല്ലയിലെ കുറ്റൂരിൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശിനിയായ 14 കാരിയെ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ അന്തർസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളായ രണ്ടുപേരെ തിരുവല്ല പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പശ്ചിമബംഗാൾ മാൽഡ ജില്ലയിലെ ഗംഗാരാംപുർ സ്വദേശികളായ ചെറുറായ് (35), ജയന്ത് രാജ് (22)എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
കുറ്റൂരിൽ താമസിക്കുന്ന അന്തർ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയുടെ മകളാണ് പീഡനത്തിന് ഇരയായത്. മാതാവും പിതാവും ജോലിക്ക് പോയ സമയത്ത് വീട്ടിൽ കയറിയാണ് രണ്ട് കുട്ടികളിൽ ഒരാളെ ഉപദ്രവിച്ചത്. ഇവരിൽ നിന്ന് കുതറി മാറി കുട്ടികൾ വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഓടുകയായിരുന്നു. അയൽക്കാരെ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഓടിയെത്തിയവർ പ്രതികളെ മുറിയിലിട്ട് പൂട്ടി. വിവരമറിഞ്ഞ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register