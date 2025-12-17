Begin typing your search above and press return to search.
    Crime
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 10:43 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 10:43 AM IST

    പട്ടാപ്പകൽ ബാങ്ക് മാനേജരുടെ ബൈക്ക് കവർന്നു

    പട്ടാപ്പകൽ ബാങ്ക് മാനേജരുടെ ബൈക്ക് കവർന്നു
    ബാ​ങ്ക് മാ​നേ​ജ​രു​ടെ ബൈ​ക്ക് ക​വ​രു​ന്ന സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യം

    Listen to this Article

    അന്തിക്കാട്: പെരിങ്ങോട്ടുകര തൃപ്രയാർ കിഴക്കേ നടയിൽ ബാങ്ക് മാനേജരുടെ ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ചു. മോഷണത്തിന്റെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. മറ്റൊരാളുടെ ബൈക്കും ഇതേ പ്രദേശത്തുനിന്ന് മോഷണം പോയിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പത്തോടെയാണ് ബാങ്ക് മാനേജരായ എറണാകുളം സ്വദേശി അനൂപ് തൃപ്രയാർ കിഴക്കേനടയിലുള്ള പ്രൈഡ് മൾട്ടിവെൽത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കോഒാപറേറ്റിവ് സൊസൈറ്റിയിൽ എത്തുന്നത്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏരിയ മാനേജരാണ് ഇദ്ദേഹം.

    കിഴക്കേ നടയിലുള്ള കുഴിക്കൽകടവ് റോഡിൽ ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്ത് ഓഫിസിലേക്ക് പോയി. അഞ്ചുമണിക്കൂറിന് ശേഷം തിരികെ വന്നപ്പോൾ ബൈക്ക് കാണാനില്ല. സമീപപ്രദേശങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും ബൈക്ക് കണ്ടെത്താനായില്ല. അതോടെയാണ് ബൈക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരം അനൂപ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഉടനെ സമീപത്തെ സി.സി.ടി.വി ഉള്ള വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മോഷ്ടാവ് ബൈക്കുമായി കടന്നുകളയുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അന്തിക്കാട് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.

    TAGS:Kerala PoliceBank ManagerBike stolen
    News Summary - Bank manager's bike stolen in broad daylight
