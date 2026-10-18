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    നീന്തിയെത്തിയപ്പോൾ ബാഗ് കാലി! വൈപ്പിൻ ബീച്ചിൽ നീന്താൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ബാഗ് മോഷണം, സഹോദരങ്ങൾ പിടിയിൽ

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    നീന്തിയെത്തിയപ്പോൾ ബാഗ് കാലി! വൈപ്പിൻ ബീച്ചിൽ നീന്താൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ബാഗ് മോഷണം, സഹോദരങ്ങൾ പിടിയിൽ
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    അ​ഖി​ൽ​ കു​മാ​ർ, അ​ഖി​ൽ​ കു​മാർ

    വൈ​പ്പി​ൻ: വൈ​പ്പി​ൻ ബീ​ച്ചി​ൽ നീ​ന്താ​ൻ വ​ന്ന​യാ​ളു​ടെ ബാ​ഗ് മോ​ഷ്ടി​ച്ച സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​രെ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 15ന് ​വൈ​പ്പി​ൻ ബീ​ച്ചി​ൽ നീ​ന്താ​ൻ വ​ന്ന​യാ​ൾ ര​ണ്ട​ര​പ്പ​ൻ മാ​ല, ഒ​രു പ​വ​ന്‍റെ മോ​തി​രം, 80,000 രൂ​പ വി​ല​യു​ള്ള മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ എ​ന്നി​വ ബാ​ഗി​ൽ വെ​ച്ച് നീ​ന്താ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങി​യ സ​മ​യ​ത്താ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. ബാ​ഗ് ക​ണ്ടു​നി​ന്ന​യാ​ൾ അ​ത് മോ​ഷ്ടി​ച്ച് മു​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കൊ​ച്ചി സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ക​ളി​രാ​ജ് മ​ഹേ​ഷ്‌​കു​മാ​റി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ഡി.​സി.​പി അ​രു​ൺ പ​വി​ത്ര​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ എ.​സി.​പി സ്പെ​ഷ​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ടീ​മും മു​ള​വു​കാ​ട് പൊ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. 60ല​ധി​കം സി​സി ടി​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​തി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    തെ​ക്ക​ൻ മാ​ലി​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ പ്ര​തി അ​ഖി​ൽ​കു​മാ​റി​നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പു​ല​ർ​ച്ച കാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്​ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച ബാ​ഗു​മാ​യി ചേ​ട്ട​ൻ അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത് പോ​യ​താ​യി മൊ​ഴി ന​ൽ​കി. അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​നെ​യും പി​ടി​കൂ​ടി. ര​ണ്ടു​പേ​രും കൂ​ടി ബാ​ഗി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ്വ​ർ​ണ​മോ​തി​രം പു​തു​വ​യ്പ്പി​ലെ ജ്വ​ല്ല​റി​യി​ലും സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല​യി​ലെ കു​രി​ശ് ലോ​ക്ക​റ്റ് ഞാ​റ​ക്ക​ലി​ലെ ജ്വ​ല്ല​റി​യി​ലും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ പെൻറ മേ​ന​ക​യി​ലെ ഷോ​പ്പി​ലും വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല അ​വ​ർ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന വീ​ടി​ന്റെ സ്റ്റെ​യ​ർ​കേ​സി​ന​ടി​യി​ൽ കു​ഴി​ച്ചി​ടു​ക​യും ബാ​ഗ് കാ​ട്ടി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​ഖി​ൽ​കു​മാ​ർ പ​രി​സ​ര​ത്തെ ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും വ​യ​റി​ങ് മു​റി​ച്ച് ചെ​മ്പ് വി​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​യാ​ളാ​ണെ​ന്നും പോ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

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    News Summary - Bag Stolen While Swimming at Vypin Beach: Two Brothers Arrested
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