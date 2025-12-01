Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 1:01 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 1:01 PM IST

    വധശ്രമക്കേസ്​ പ്രതി പിടിയിൽ

    വധശ്രമക്കേസ്​ പ്രതി പിടിയിൽ
    ബി​ജു​

    Listen to this Article

    കോ​ട്ട​യം: യു​വാ​വി​നെ​യും സു​ഹൃ​ത്തി​നെ​യും വെ​ട്ടി​ക്കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ലെ പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. വെ​ള്ളൂ​ർ വ​രി​ക്കാ​ൻ​കു​ന്നി​ൽ വാ​ട​ക​ക്ക്​ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വാ​ഗ​മ​ൺ ബി​ജു​വി​നെ​യാ​ണ്​ (52) ത​ല​യോ​ല​പ്പ​റ​മ്പ് പൊ​ലീ​സ്​ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ജോ​ലി ചെ​യ്ത വ​ക​യി​ൽ ത​നി​ക്ക്​ ത​രാ​നു​ള്ള പ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട ര​തീ​ഷ്​ എ​ന്ന​യാ​ളെ​യും സു​ഹൃ​ത്തി​നെ​യും വാ​ക്ക​ത്തി​കൊ​ണ്ട്​ ആ​ക്ര​മി​ച്ചു എ​ന്ന​താ​ണ്​ ബി​ജു​വി​നെ​തി​രാ​യ കേ​സ്. ബി​ജു ഇ​രു​വ​രെ​യും ആ​ക്ര​മി​ച്ച് ത​ല​യി​ൽ മാ​ര​ക​മാ​യി മു​റി​വേ​ൽ​പ്പി​ച്ച​താ​യി പൊ​ലീ​സ്​ പ​റ​യു​ന്നു. ത​ല​യോ​ല​പ്പ​റ​മ്പ് പൊ​ലീ​സ്​ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത്​ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു.

