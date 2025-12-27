Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightവധശ്രമകേസ്: ഗുണ്ട...
    Crime
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 9:23 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 9:23 AM IST

    വധശ്രമകേസ്: ഗുണ്ട പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വധശ്രമകേസ്: ഗുണ്ട പിടിയിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    വെ​ള്ളി​മാ​ട്​​കു​ന്ന്: ഗു​ണ്ട​യും നി​ര​വ​ധി ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യു​മാ​യ പെ​രി​ങ്ങ​ളം സ്വ​ദേ​ശി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ടി​ങ്കു എ​ന്ന ഷി​ജു​വി​നെ​യാ​ണ് (37) ചേ​വാ​യൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ മ​ഹേ​ഷി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റാം തീ​യ​തി ചെ​ല​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യു​മാ​യു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടി​നെ​ച്ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ൻ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ടി​ങ്കു​വും കൂ​ട്ടാ​ളി​ക​ളും യു​വാ​വി​നെ മാ​ര​കാ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ യു​വാ​വി​ന്റെ കാ​ലി​ന്റെ​യും, താ​ടി​യു​ടെ​യും എ​ല്ലു​ക​ൾ​ക്ക് പൊ​ട്ട​ലു​ണ്ടാ​യി. യു​വാ​വി​ന്റെ പ​രാ​തി​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത​റി​ഞ്ഞ് ഇ​യാ​ൾ മു​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യെ​ന്ന ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് വീ​ട് വ​ള​ഞ്ഞ് പി​ടി കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ചേ​വാ​യൂ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ എ​സ്.​ഐ നി​മി​ൻ കെ. ​ദി​വാ​ക​ര​ൻ എ.​എ​സ്.​ഐ ദീ​പ​ക് സി.​പി.​ഒ മാ​രാ​യ രാ​കേ​ഷ്, വി​ജി​നേ​ഷ്, മു​നീ​ർ, ദി​പി​ൻ, അ​തു​ല്യ, സി​റ്റി​ക്രൈം സ്ക്വാ​ഡ് എ.​എ​സ്.​ഐ ഹാ​ദി​ൽ​കു​ന്നു​മ്മ​ൽ, ജി​നേ​ഷ് ചൂ​ലൂ​ർ,രാ​കേ​ഷ് ചൈ​ത​ന്യം എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsGoon Attackattempted murder caseKozhikode News
    News Summary - Attempted murder case: Goon arrested
    Similar News
    Next Story
    X