Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightഅ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​യേ​യും...
    Crime
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 11:51 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 11:51 AM IST

    അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​യേ​യും അ​മ്മ​യേ​യും വാ​ഹ​നം ഇ​ടി​ച്ചു കൊ​ല്ലാ​ൻ ശ്ര​മം

    text_fields
    bookmark_border
    ര​ണ്ടു പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ്
    attempted murder
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ആ​ല​ത്തൂ​ർ: സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ആ​ല​ത്തൂ​ർ ബാ​റി​ലെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​യേ​യും അ​മ്മ​യേ​യും വാ​ഹ​നം ഇ​ടി​ച്ച് കൊ​ല്ലാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ൽ ആ​ല​ത്തൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തു. ചി​റ്റി​ല​ഞ്ചേ​രി ക​ട​മ്പി​ടി പാ​ല​ക​ള​ത്തി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ കാ​സി​മി​ന്റെ ഭാ​ര്യ സാ​റ (48), മ​ക​ൾ അ​ഡ്വ. സി​സ കാ​സിം (27) എ​ന്നി​വ​രെ മു​ൻ വൈ​രാ​ഗ്യം വെ​ച്ച് കൊ​ല്ലാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് ചി​റ്റി​ല​ഞ്ചേ​രി ചെ​റു​നെ​ട്ടൂ​രി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​മാ​ണ് സം​ഭ​വം. സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന സാ​റ​യേ​യും സീ​സ​യേ​യും ഓ​ട്ടോ കാ​റി​ൽ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ടി​ച്ചു വീ​ഴ്ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി. പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഇ​രു​വ​രേ​യും ആ​ല​ത്തൂ​രി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു.ഓ​ട്ടോ കാ​റി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന ഗം​ഗാ​ധ​ര​ൻ, റ​ഷീ​ദ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പേ​രി​ലാ​ണ് ആ​ല​ത്തൂ​ർ പോ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:casePoliceattempted murderpalakkad local news
    News Summary - Attempt to kill lawyer and mother by running over them with vehicle
    Similar News
    Next Story
    X