cancel camera_alt ശാ​ഹു​ൽ ര​മേ​ശ്, രാ​ഹു​ൽ ര​മേ​ശ്, ഗോ​കു​ൽ ര​മേ​ശ്, ലി​ബി​ൻ ആ​ന്റ​ണി By മാധ്യമം ലേഖകൻ ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി: വീ​ട്ടി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു​ക​യ​റി വീ​ട്ട​മ്മ​യെ​യും മ​ക​നെ​യും ആ​ക്ര​മി​ച്ച്​ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ നാ​ലു​പേ​രെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.വാ​ഴ​പ്പ​ള്ളി മ​ഞ്ചാ​ടി​ക്ക​ര കു​രു​തി​ക്ക​ളം വീ​ട്ടി​ൽ ശാ​ഹു​ൽ ര​മേ​ശ് (23), ഇ​യാ​ളു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ രാ​ഹു​ൽ ര​മേ​ശ് (24), ഗോ​കു​ൽ ര​മേ​ശ് (28), ക​ണ്ട​ത്തി​പ്പ​റ​മ്പ് ഭാ​ഗ​ത്ത് പ​താ​ലി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ലി​ബി​ൻ ആ​ന്റ​ണി (24) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​വ​ർ സം​ഘം​ചേ​ർ​ന്ന് മ​ഞ്ചാ​ടി​ക്ക​ര ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള വീ​ട്ടി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു​ക​യ​റി വീ​ട്ട​മ്മ​യെ​യും മ​ക​നെ​യും ചീ​ത്ത​വി​ളി​ക്കു​ക​യും ക​മ്പി​വ​ടി​കൊ​ണ്ട് ആ​ക്ര​മി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.സം​ഭ​വ​ത്തി​നു​മു​മ്പ്​ ഇ​വ​ർ നാ​ലു​പേ​രും ചേ​ർ​ന്ന് വീ​ടി​ന്​ സ​മീ​പം വാ​ക്കു​ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ഇ​വ​രു​ടെ മ​ക​ൻ വി​ഡി​യോ എ​ടു​ത്ത​തി​ലു​ള്ള വി​രോ​ധം മൂ​ല​മാ​ണ് ആ​ക്ര​മി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ പ​റ​യു​ന്നു. എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ റി​ച്ചാ​ർ​ഡ് വ​ർ​ഗീ​സ്, എ​സ്.​ഐ. ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഗോ​പ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രും അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

News Summary -

Attempt to kill housewife and son; Four people are under arrest