വെള്ളറട: വെള്ളറടയില്‍ വയോധികനെ മുളകുപൊടിയെറിഞ്ഞ് ആക്രമിച്ച് കൊല്ലാന്‍ ശ്രമം. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി എട്ടോടെയാണ് അഞ്ചുമരങ്കാല പൂരാടം നടൂര്‍ പേര്‍ത്തല വീട്ടില്‍ മധുസൂദനന്‍ നായരെ (60) മുളകുപൊടിയെറിഞ്ഞ് ആക്രമിച്ചത്. പൊന്നമ്പിയില്‍ വിനായക ഹോട്ടല്‍ നടത്തുന്ന മധുസൂദനന്‍ നായര്‍ കടയടച്ച് ഇടവഴിയിലൂടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് അഞ്ചംഗ സംഘത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിനും വധശ്രമത്തിനും ഇരയായത്. പരിക്കേറ്റ് ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ കിടന്ന മധുസൂദനന്‍ നായരെ നാട്ടുകാരാണ് വെള്ളറടയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. വെള്ളറട സര്‍ക്കിള്‍ ഇൻസ്പെക്ടര്‍ മൃദുല്‍കുമാറിന്റ നേതൃത്വത്തിലെ സംഘമാണ് ആക്രമികളെ പിടികൂടിയത്. എസ്.ഐമാരായ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍, രതീഷ്, എ.എസ്.ഐമാരായ അജിത്കുമാര്‍, ശശികുമാര്‍, സി.പി.ഒമാരായ പ്രഫുല്ലകുമാര്‍, സാജന്‍ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

Attempt to kill an elderly man by throwing chili powder and attack at him