Madhyamam
    19 Jan 2026 12:44 PM IST
    19 Jan 2026 12:44 PM IST

    വീട്ടിൽ കയറി ആക്രമണം; പ്രതി പിടിയിൽ

    വീട്ടിൽ കയറി ആക്രമണം; പ്രതി പിടിയിൽ
    സ്റ്റെ​ഫി​ൻ

    Listen to this Article

    ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം: ആ​യൂ​രി​ൽ ഭാ​ര്യ​യു​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ ബ​ന്ധു​വി​ന്റെ ഫോ​ണി​ൽ സേ​വ് ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​തി​ന്റെ വൈ​രാ​ഗ്യ​ത്തി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ക​യ​റി ബ​ന്ധു​വി​നെ​യും ഭാ​ര്യ​യെ​യും ത​ല​ക്ക​ടി​ച്ചു മു​റി​വേ​ൽ​പ്പി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വ​ധ​ശ്ര​മ​ത്തി​ന് യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ൽ. ആ​യു​ർ വ​യ്ക്ക​ൽ വ​ഞ്ചി​പ്പെ​ട്ടി സ്റ്റെ​ഫി​ൻ ഭ​വ​നി​ൽ സ്റ്റെ​ഫി​നെ​യാ​ണ് (28) ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ രാ​ത്രി 11 ഓ​ടെ വ​ഞ്ചി​പ്പ​ട്ടി​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ബി​നു​രാ​ജി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ ക​യ​റി ബി​നു​രാ​ജി​നെ​യും ഭാ​ര്യ​യെ​യു​മാ​ണ് സ്റ്റെ​ഫി​ൻ ത​ടി ക​മ്പ് കൊ​ണ്ട് മ​ർ​ദി​ച്ചു മു​റി​വേ​ൽ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്: ബി​നു രാ​ജി​ന്റെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​ൽ പ്ര​തി​യു​ടെ ഭാ​ര്യ​യു​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ന​മ്പ​ർ സേ​വ് ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​തി​ന്റെ വൈ​രാ​ഗ്യ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ത്രി 11 ഓ​ടെ ത​ടി ക​മ്പു​മാ​യി വീ​ടി​ന​ക​ത്തേ​ക്ക് അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു ക​യ​റി ബി​നു കു​മാ​റി​നെ ത​ല​ക്കും ദേ​ഹ​ത്തും അ​ടി​ച്ചു മു​റി​വേ​ൽ​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ത് ത​ട​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ബി​നു കു​മാ​റി​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യെ​യും അ​ക്ര​മി​ച്ചു.

    ബോ​ധം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് ത​റ​യി​ൽ കി​ട​ന്ന ബി​നു കു​മാ​റി​നെ​യും ത​ല​യ്ക്കു മു​റി​വേ​റ്റ ഭാ​ര്യ​യെ​യും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും നാ​ട്ടു​കാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് അ​ഞ്ച​ലി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം പൊ​ലീ​സ് ബി​നു​രാ​ജി​ന്റെ​യും ഭാ​ര്യ​യു​ടെ​യും മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ വ​ധ​ശ്ര​മ​ത്തി​ന് കേ​സെ​ടു​ത്തു. പ്ര​തി സ്റ്റെ​ഫി​നെ വ​യ് ക്ക​ൽ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

