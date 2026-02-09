Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 9 Feb 2026 12:07 PM IST
    date_range 9 Feb 2026 12:07 PM IST

    മു​ൻ​വൈ​രാ​ഗ്യ​ത്തി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം; പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ

    മു​ൻ​വൈ​രാ​ഗ്യ​ത്തി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം; പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ
    മ​ർ​ദ​ന കേ​സി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ൾ

    ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ്: മു​ൻ​വൈ​രാ​ഗ്യ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ആ​ക്ര​മി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ. ക​ല്ല​മ്പ​ലം ക​ര​വാ​രം വ​ട​വോ​ട്ടു​കാ​വ് ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​നു സ​മീ​പം കി​ഴ​ക്കേ കോ​വി​ല​ഴി​ക​ത്ത് അ​ഖി​ലേ​ഷ് (25), ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ വേ​ളാ​ർ​ക്കു​ടി കു​ന്നും​പു​റ​ത്ത് ജ​യ​രാ​ജ് (35), ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ് അ​ടീ​ക്ക​ലം കാ​വു​വി​ള വ്യാ​സ​ൻ (32) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ശാ​ർ​ക്ക​ര പു​തു​ക്ക​രി ആ​റ്റു​വി​ളു​മ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ദി​നേ​ശി​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ്. ദി​നേ​ശി​നോ​ടു​ള്ള വി​രോ​ധം കാ​ര​ണം ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ സ​മീ​പം പ്ര​തി​ക​ൾ ഇ​രു​മ്പു​ക​മ്പി കൊ​ണ്ട് ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ വി.​എ​സ്. അ​ജീ​ഷ്, സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ഷ​ജീ​ർ, എ. ​ശ്രീ​കു​മാ​ർ, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ ബി​നു, സു​മേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ട്ട സം​ഘ​മാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

