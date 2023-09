ട്രെയിനിൽ യുവാവിന്റെ പരാക്രമം; ശുചിമുറി അടിച്ചുതകർത്തു

cancel camera_alt പിടിയിലായ സൈമൺ, ശുചിമുറി അടിച്ചുതകർത്ത നിലയിൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ കണ്ണൂർ: കണ്ണൂരിൽ ട്രെയിനിലെ ശുചിമുറി അടിച്ചുതകർത്ത് യുവാവിന്റെ പരാക്രമം. കുർള-തിരുവനന്തപുരം എക്സ്പ്രസിന്റെ ശുചിമുറിയാണ് തകർത്തത്. അക്രമം നടത്തിയ മംഗളൂരു കാർവാർ സ്വദേശി സൈമണിനെ ആർ.പി.എഫ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നയാളാണ് പ്രതിയെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ആർ.പി.എഫ് എസ്.ഐ മനോജ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യുവാവിനെ പിടികൂടിയത്. Show Full Article

Attack of the young man in the train; The washroom was vandalized