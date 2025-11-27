രാസലഹരിയുമായി അസം സ്വദേശികൾ പിടിയിൽ

Begin typing your search above and press return to search.
രാസലഹരിയുമായി അസം സ്വദേശികൾ പിടിയിൽtext_fields
News Summary - Assam natives arrested with chemical drugs
പെരുമ്പാവൂർ: രാസലഹരിയുമായി അസം സ്വദേശികൾ പിടിയിലായി. അസം മൊറിഗോൺ സ്വദേശികളായ മൊനുവറ കത്തൂൻ (22), അജിജുൾ ഇസ്ലാം (39) എന്നിവരെയാണ് ജില്ല ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും കുറുപ്പുംപടി പൊലീസും ചേർന്ന് പിടികൂടിയത്. ഇവരിൽനിന്ന് വിൽപനക്കായി എത്തിച്ച 12.250 ഗ്രാം ഹെറോയിൻ കണ്ടെടുത്തു. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ട് കുറുപ്പുംപടി എം.ജി.എം സ്കൂളിന് സമീപത്തുനിന്നാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്.
എ.എസ്.പി ഹാർദിക് മീണ, ഡിവൈ.എസ്.പി ജെ. ഉമേഷ് കുമാർ, ഇൻസ്പെക്ടർ സ്റ്റെപ്റ്റോ ജോൺ, എസ്.ഐമാരായ ബി.എം. ചിത്തുജി, ഇബ്രാഹിംകുട്ടി, ബൈജു പോൾ, എ.എസ്.ഐ ഷാജി, എസ്.സി.പി.ഒ മാരായ ജിജോ വർഗീസ്, നൗഫൽ, ധന്യ എന്നിവരായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ.
