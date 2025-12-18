Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    18 Dec 2025 11:48 AM IST
    Updated On
    18 Dec 2025 11:48 AM IST

    കഞ്ചാവുമായി അസം സ്വദേശി എക്‌സൈസിന്റെ പിടിയില്‍

    കഞ്ചാവുമായി അസം സ്വദേശി എക്‌സൈസിന്റെ പിടിയില്‍
    ന​ദി​ക്കു​ള്‍

    ഇ​സ്ലാം

    കൊ​ച്ചി: വി​ല്‍പ്പ​ന​ക്കാ​യി എ​ത്തി​ച്ച ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി എ​ക്‌​സൈ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ല്‍. അസം സ്വ​ദേ​ശി ന​ദി​ക്കു​ള്‍ ഇ​സ്ലാ​മി (25)നെ​യാ​ണ് കാ​ക്ക​നാ​ട് ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും സ്‌​കൂ​ട്ട​റി​ല്‍ ക​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന 3.962 കി​ലോ​ഗ്രാം ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്-​ക്രി​സ്തു​മ​സ് സ്‌​പെ​ഷ്യ​ല്‍ ഡ്രൈ​വി​നോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് എ​ക്‌​സൈ​സ് എ​ന്‍ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് ആ​ന്റി നാ​ര്‍കോ​ട്ടി​ക് സ്‌​പെ​ഷ്യ​ല്‍ സ്‌​ക്വാ​ഡ് സ​ര്‍ക്കി​ള്‍ ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ പി. ​ശ്രീ​രാ​ജി​ന്റെ നി​ര്‍ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം എ​ക്‌​സൈ​സ് ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ കെ.​പി. പ്ര​മോ​ദി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള എ​ക്‌​സൈ​സ് സം​ഘം ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് പ്ര​തി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ട​ത്താ​ന്‍ പ്ര​തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച സ്‌​കൂ​ട്ട​റും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്വ​ദേ​ശ​മാ​യ ആ​സാ​മി​ല്‍ നി​ന്നും ട്രെ​യി​ന്‍മാ​ര്‍ഗം കൊ​ച്ചി​യി​ല്‍ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ക​ഞ്ചാ​വ് ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ര്‍ക്ക് സ്‌​കൂ​ട്ട​റി​ല്‍ എ​ത്തി​ച്ചു ന​ല്‍കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് എ​ക്‌​സൈ​സ് സം​ഘം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്രി​വ​ന്റി​വ് ഓ​ഫീ​സ​ര്‍ റൂ​ബ​ന്‍, പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ര്‍, പ്രി​വ​ന്റീ​വ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ (ഗ്രേ​ഡ്) സ​തീ​ഷ് ബാ​ബു, എം.​വി. ബി​ജു, വ​നി​താ സി​വി​ല്‍ എ​ക്‌​സൈ​സ് ഓ​ഫീ​സ​ര്‍ ല​ത എ​ന്നി​വ​രും സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

