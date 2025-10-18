Begin typing your search above and press return to search.
    Crime
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 10:13 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 10:14 PM IST

    മോഷണത്തിനിടെ അയൽവാസി വീടിന് തീയിട്ടതിനെത്തുടർന്ന്​ പൊള്ളലേറ്റ ആശ പ്രവർത്തക മരിച്ചു

    മോഷണത്തിനിടെ അയൽവാസി വീടിന് തീയിട്ടതിനെത്തുടർന്ന്​ പൊള്ളലേറ്റ ആശ പ്രവർത്തക മരിച്ചു
    പി.കെ. ലതാകുമാരി

    Listen to this Article

    മല്ലപ്പള്ളി: സ്വർണാഭരണങ്ങൾ അപഹരിക്കാൻ അയൽവാസി തീ കൊളുത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ഗുരുതര പൊള്ളലേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആശ പ്രവർത്തക മരിച്ചു. കീഴ്‌വായ്പ്പൂര് പുളിമല രാമൻകുട്ടിയുടെ ഭാര്യ പി.കെ. ലതാകുമാരിയാണ്​ (61) മരിച്ചത്.

    കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ്​ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലിരുന്ന ലതാകുമാരി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഒമ്പതിനായിരുന്നു സംഭവം. ആദ്യം വീടിന് തീപിടിച്ച് പൊള്ളലേറ്റതായാണ് കരുതിയത്. എന്നാൽ, ധരിച്ചിരുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തിയത്​ സംശയങ്ങൾക്കിടയാക്കി. ഇതിനിടെ പരിചയമുള്ള സ്ത്രീ തീയിട്ടതാണെന്ന്​ ലതാകുമാരി മൊഴി നൽകി.

    തുടർന്ന്​ കീഴ്​വായ്പൂര് പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ്​ പൊലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ താമസിക്കുന്ന സുമയ്യയാണ് പ്രതിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ നൽകാത്തതിനെത്തുടർന്ന് കഴുത്തിൽ കുത്തി പരിക്കേൽപിച്ചശേഷം ആഭരണങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്ത് കസേരയിൽ കെട്ടിയിട്ട്​ വീടിന് തീയിടുകയായിരുന്നു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോയിപ്രം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ ഭാര്യ സുമയ്യയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

    മരിച്ച ലത കുമാരിയുടെ മകൾ: താര ദ്രൗപതി. മരുമകൻ: സുജിത്ത്. മൃതദേഹം മല്ലപ്പള്ളി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ. സംസ്കാരം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11.30ന്​ വീട്ടുവളപ്പിൽ.

