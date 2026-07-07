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    Crime
    Posted On
    date_range 7 July 2026 9:10 AM IST
    Updated On
    date_range 7 July 2026 9:10 AM IST

    ലഹരിവസ്തുക്കളുമായി പിടിയിൽ

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    ലഹരിവസ്തുക്കളുമായി പിടിയിൽ
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    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: അറേബ്യൻ ഗൾഫ് റോഡിൽ ക്രമരഹിതമായി വാഹനമോടിച്ചയാൾ പിടിയിൽ. പരിശോധനയിൽ ലഹരിവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തി. അശ്രദ്ധമായി വാഹനം ഓടിച്ചുവരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പട്രോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സംശയം തോന്നി, ഡ്രൈവറോട് വണ്ടി നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. കൂടുതൽ പരിശോധനയിൽ ഡ്രൈവർ ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായും ഈ വ്യക്തിക്ക് തൊഴിലില്ലെന്നും ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുണ്ടെന്നും വ്യക്തമായി.

    പരിശോധനയിൽ, ക്രിസ്റ്റൽ മെത്താംഫെറ്റമിൻ, ഹാഷിഷ് സിഗരറ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ലഹരിമരുന്നുകളും ലഹരി ഉപയോഗത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു തുടർ അന്വേഷണത്തിനായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് കൈമാറി. പിടിച്ചെടുത്ത വസ്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി.

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    TAGS:Crime NewsGulf NewsKuwaitArrested with drugs
    News Summary - Arrested with drugs
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