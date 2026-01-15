Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 8:40 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 8:40 AM IST

    പോ​ക്സോ പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് : പ്രാ​യ​പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​വാ​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യോ​ട് ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ പെ​രു​മ​ണ്ണ സ്വ​ദേ​ശി മ​ഠ​ത്തി​ൽ താ​ഴം പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​യി​ൽ ഹൗ​സി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​സി​ലി​നെ (24 ) മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. അ​തി​ജീ​വ​ത​ക്ക് 14 വ​യ​സ്സ് മാ​ത്രം പ്രാ​യ​മു​ള്ള​പ്പോ​ൾ 2020 മെ​യ്‌ മാ​സം മു​ത​ൽ സു​ഹൃ​ത്താ​യ പ്ര​തി 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള പ​ല ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടൂ​ർ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള ഹോം ​സ്റ്റേ, പാ​ലാ​ഴി സൈ​ബ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ലോ​ഡ്ജ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​ക്കി​യെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ബൈ​ജു. കെ. ​ജോ​സ്, സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ അ​രു​ൺ, ക്രൈം ​സ്ക്വാ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ റ​ഷീ​ദ്, വി​ഷ്ലാ​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

    TAGS:Child AbuserapedPOCSOCrime
