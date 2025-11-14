Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 1:54 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 1:54 PM IST

    ബാറിലെ ആക്രമണത്തിൽ യുവാവിന്‍റെ മരണം; പ്രതി പിടിയിൽ

    ബാറിലെ ആക്രമണത്തിൽ യുവാവിന്‍റെ മരണം; പ്രതി പിടിയിൽ
    ശ്രീ​ജി​ത്ത്

    Listen to this Article

    വ​രാ​പ്പു​ഴ: ബാ​റി​ലു​ണ്ടാ​യ അ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കോ​ട്ടു​വ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി ജോ​മോ​ൻ മ​രി​ച്ച കേ​സി​ൽ പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ. വ​രാ​പ്പു​ഴ ദേ​വ​സ്വം​പാ​ടം മ​ദ്ദ​ള​ക്കാ​ര​ൻ പ​റ​മ്പി​ൽ ശ്രീ​ജി​ത്ത്നെ​യാ​ണ് (30) വ​രാ​പ്പു​ഴ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. 31ന് ​രാ​ത്രി ചി​റ​യ്ക്ക​കം ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള ബാ​റി​ൽ മ​ദ്യ​പി​ച്ചു​ണ്ടാ​യ ത​ർ​ക്ക​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ശ്രീ​ജി​ത്ത് ജോ​മോ​നെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ് ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ ശേ​ഷം പ്ര​തി ഒ​ളി​വി​ൽ​പ്പോ​യി. മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ത്ത ഇ​യാ​ൾ വീ​ട്ടി​ൽ വ​ല്ല​പ്പോ​ഴും മാ​ത്ര​മാ​ണ് വ​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. പൊ​ലീ​സ് സ്ക്വാ​ഡു​ക​ളാ​യി തി​രി​ഞ്ഞ് ന​ട​ത്തി​യ ശാ​സ്ത്രീ​യാ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ചേ​രാ​ന​ല്ലൂ​രു​ള്ള ഒ​ളി​സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യി പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

