Madhyamam
    Crime
    24 Nov 2025 10:39 AM IST
    24 Nov 2025 10:39 AM IST

    ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ലോ​ൺ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച് പ​ണം ത​ട്ടി​യ യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ൽ

    ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ലോ​ൺ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച് പ​ണം ത​ട്ടി​യ യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ൽ
    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജ​സീം

    ക​ൽ​പ​റ്റ: ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ലോ​ൺ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച് പ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ൽ. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കൊ​ടു​വ​ള്ളി ത​രി​പ്പൊ​യി​ൽ വീ​ട് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജ​സീ​മി​നെ (24)യാ​ണ് വ​യ​നാ​ട് സൈ​ബ​ർ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​യാ​ൾ ക​ക്കൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ മ​റ്റൊ​രു സൈ​ബ​ർ കേ​സി​ൽ​പെ​ട്ട് റി​മാ​ൻ​ഡി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ വാ​റ​ണ്ട് പ്ര​കാ​രം വ​യ​നാ​ട് സൈ​ബ​ർ പൊ​ലീ​സ് ഇ​യാ​ളെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വാ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ൽ​പ​റ്റ ചീ​ഫ് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി മു​മ്പാ​കെ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ ഇ​യാ​ളെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    വാ​ളേ​രി, അ​ഞ്ചാം പീ​ടി​ക സ്വ​ദേ​ശി​യെ വാ​ട്‌​സ്ആ​പ് വ​ഴി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ലോ​ൺ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ൻ​കൂ​റാ​യി ര​ണ്ട് ഇ.​എം.​ഐ തു​ക​യാ​യ 18,666 രൂ​പ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് ഗൂ​ഗ്ൾ പേ ​വ​ഴി പ​ണം നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ലോ​ൺ ന​ൽ​കു​ക​യോ പ​ണം തി​രി​കെ ന​ൽ​കു​ക​യോ ചെ​യ്യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

    പ്ര​തി അ​തി​ര​പ്പി​ള്ളി, കാ​സ​ർ​കോ​ട്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സൈ​ബ​ർ, ക​ക്കൂ​ർ, ക​മ്പ​ള​ക്കാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​യാ​ളാ​ണ്. സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ഷ​ജു ജോ​സ​ഫി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

