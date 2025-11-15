Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 11:03 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 11:03 AM IST

    ബാലികയെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി മർദിച്ച സംഭവം: യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

    ബാലികയെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി മർദിച്ച സംഭവം: യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ
    പ്ര​തി വി​ഷ്ണു

    Listen to this Article

    കു​മ​ളി: വ​ണ്ടി​പ്പെ​രി​യാ​റി​ൽ എ​ട്ട് വ​യ​സു​കാ​രി​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ട് പോ​യി മ​ർ​ദ്ദി​ച്ച യു​വാ​വി​നെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്തു.​വ​ണ്ടി​പ്പെ​രി​യാ​ർ, മ്ലാ​മ​ല പു​ത്ത​ൻ മ​ഠ​ത്തി​ൽ വി​ഷ്ണു(30)​വി​നെ​യാ​ണ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ അ​മൃ​ത് സി​ങ് നാ​യ​ക​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.​ക​ഴി​ഞ്ഞ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ്കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം .

    പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്ന​തി​ങ്ങ​നെ: ശ​നി​യാ​ഴ്ച പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ വീ​ടി​ന് സ​മീ​പ​ത്ത് നി​ന്ന് മു​ഖം​മൂ​ടി ധ​രി​ച്ച ഒ​രാ​ൾ പി​ടി​ച്ച് സ​മീ​പ​ത്തെ കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടി​ൽ കൊ​ണ്ട് പോ​യി.​അ​വി​ടെ വ​ച്ച് കു​ട്ടി​യു​ടെ ഇ​രു​ക​ര​ണ​ത്തും അ​ടി​ക്കു​ക​യും ക​വി​ളി​ൽ ക​ടി​യ്ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ശേ​ഷം കു​ട്ടി​യെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ക​ട​ന്നു.​ര​ണ്ടു മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ട തി​ര​ച്ചി​ലി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് കു​ട്ടി​യെ കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.​

    പി​ന്നീ​ട് വീ​ട്ടു​കാ​ർ ചൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​നി​ൽ അ​റി​യി​ച്ച​ത​നു​സ​രി​ച്ച് ഇ​വ​ർ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് കു​ട്ടി​ക്കു​ണ്ടാ​യ ഉ​പ​ദ്ര​വ​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ്ര​തി വി​ഷ്ണു​വി​നെ​ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് വി​ളി​ച്ചു വ​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നു ശേ​ഷം ഇ​ന്ന​ലെ​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.​പ്ര​തി​യെ ഇ​ന്ന് പീ​രു​മേ​ട് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കും.

    TAGS:Crime NewsChild AbuseIdukki NewsArrest
    News Summary - arrest on harassing child
