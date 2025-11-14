Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 9:22 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 9:22 AM IST

    150 കോ​ടി​യു​ടെ സൈ​ബ​ർ ത​ട്ടി​പ്പ്: പ്ര​തി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    52 ല​ക്ഷം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടെ​ന്ന ബം​ഗ​ളൂ​രു സ്വ​ദേ​ശിയുടെ പരാതിയിലാണ് അറസ്റ്റ്
    150 കോ​ടി​യു​ടെ സൈ​ബ​ർ ത​ട്ടി​പ്പ്: പ്ര​തി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: 150 കോ​ടി​യു​ടെ സൈ​ബ​ർ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​ക​ളെ ദാ​വ​ങ്ക​രെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ബേ​ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി സ​യി​ദ് അ​റ​ഫാ​ത്ത്, ഗു​ജ​റാ​ത്ത് അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ് സ്വ​ദേ​ശി സ​ഞ്ജ​യ് കു​ന്ത എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. 52 ല​ക്ഷം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടെ​ന്ന ബം​ഗ​ളൂ​രു സ്വ​ദേ​ശി പ്ര​മോ​ദി​ന്റെ പ​രാ​തി​യാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടാ​നി​ട​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    സ​യി​ദ് അ​റ​ഫാ​ത്തി​നെ​യാ​ണ് ബേ​ലൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ദ്യം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ സ​ഞ്ജ​യ് കു​ന്ത അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ​ക്ക് ക​റ​ന്റ് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നാ​യ പ്ര​മോ​ദ് പ​ങ്കാ​ളി​യാ​ണെ​ന്ന് സ​ഞ്ജ​യ് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​റ​ഫാ​ത്തി​ന്റെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലെ 18 കോ​ടി പൊ​ലീ​സ് മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചു.

    ര​ണ്ടു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ വി​വി​ധ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 132 കോ​ടി രൂ​പ ഇ​യാ​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഗെ​യി​മി​ങ്, ചൂ​താ​ട്ടം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ന്ന​തെ​ന്നും ദു​ബൈ​യി​ൽ​നി​ന്നും മ​റ്റു സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​മാ​ണ് പ​ണം നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​തെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഉ​മ പ്ര​ശാ​ന്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. മ​റ്റു പ്ര​തി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കേ​സ് ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പി​ന് (സി.​ഐ.​ഡി) കൈ​മാ​റാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​താ​യി പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

