Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightപെൺകുട്ടിക്ക് പീഡനം;...
    Crime
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 11:45 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 11:45 AM IST

    പെൺകുട്ടിക്ക് പീഡനം; ലോഡ്ജിൽ മുറി അനുവദിച്ചയാൾ അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    anshad
    cancel
    camera_alt

    അ​ൻ​ഷാ​ദ്

    Listen to this Article

    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ: പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വാ​ത്ത പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ മാ​താ​വി​ന്‍റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ലോ​ഡ്ജി​ൽ മു​റി അ​നു​വ​ദി​ച്ച​യാ​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ലോ​ഡ്ജ് ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​ര​ൻ താ​ഴേ​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി കു​ന്ന​പ്പ​ള്ളി വീ​ട്ടി​ൽ അ​ൻ​ഷാ​ദി​നെ​യാ​ണ് (33) പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി എ. ​പ്രേം​ജി​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. കു​ട്ടി​യു​ടെ മാ​താ​വു​ൾ​പ്പെ​ടെ ര​ണ്ടു​പേ​രെ നേ​ര​ത്തേ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​വ​ർ റി​മാ​ൻ​ഡി​ലാ​ണ്.

    പ്ര​തി​ക​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. പ്രാ​യ​പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​വാ​ത്ത പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​യെ പ്ര​തി ലോ​ഡ്ജി​ലേ​ക്ക് കൂ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് തി​രി​ച്ച​റി​യ​ല്‍ രേ​ഖ​ക​ള്‍ വാ​ങ്ങാ​തെ​യും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​തെ​യും മുറി ​കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും പ്ര​തി​ക്ക് സ​ഹാ​യം ചെ​യ്തു​കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ പൊ​ലീസിന് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    പ്ര​തി​യെ പെ​രി​ന്ത​ല്‍മ​ണ്ണ കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. പ​ല ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ്ര​ലോ​ഭി​പ്പി​ച്ച് ലോ​ഡ്ജി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക​യും പീ​ഡ​ന​ത്തി​നി​ര​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി പെ​ൺ​കു​ട്ടി പ​രാ​തി​യി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ArrestPOCSOCrimeMalappuram
    News Summary - arrest man who linked in pocso case
    Similar News
    Next Story
    X