Madhyamam
    29 Aug 2025 12:01 PM IST
    29 Aug 2025 12:01 PM IST

    മദ്യപാനത്തിനിടെ തർക്കം; പരിഹരിക്കാനെത്തിയയാൾ വെട്ടേറ്റ് മരിച്ചു

    പ്ര​തി മാ​രാം​പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി ബി​നു ച​ന്ദ്ര​ൻ പി​ടി​യി​ൽ
    കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട വി​ൻ​സെ​ന്‍റ്​,  പി​ടി​യി​ലാ​യ ബി​നു ച​ന്ദ്ര​ൻ 

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ക​രി​മ​ണ്ണൂ​രി​ൽ മ​ദ്യ​പ​സം​ഘം ത​മ്മി​ലു​ണ്ടാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ ഗൃ​ഹ​നാ​ഥ​ൻ വെ​ട്ടേ​റ്റ് മ​രി​ച്ചു. ക​രി​മ​ണ്ണൂ​ർ കി​ളി​യ​റ പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​യി​ൽ വി​ൻ​സെ​ന്‍റാ​ണ്​ (42) മ​രി​ച്ച​ത്. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി മാ​രാം​പാ​റ ക​പ്പി​ലാം​കു​ടി​യി​ൽ ബി​നു ച​ന്ദ്ര​നെ (38) ക​രി​മ​ണ്ണൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി എ​ട്ടോ​ടെ ക​രി​മ​ണ്ണൂ​ർ ക​മ്പി​പ്പാ​ല​ത്താ​ണ് സം​ഭ​വം. ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ ഡ്രൈ​വ​റാ​യ എ​ൽ​ദോ​സ് ജോ​ർ​ജും (42) സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും ക​മ്പി​പ്പാ​ലം ഷാ​പ്പി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള വാ​ട​ക​ക്കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ഇ​രി​ക്ക​വേ പ്ര​തി​യാ​യ ബി​നു, എ​ൽ​ദോ​സ് ജോ​ർ​ജി​നെ ബി​യ​ർ കു​പ്പി​ക്ക് അ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​റ​ങ്ങി​യോ​ടി​യ എ​ൽ​ദോ​സ് ജോ​ർ​ജ്, വി​ൻ​സെ​ന്‍റി​നെ വി​ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ മു​റി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വാ​ക്ക​ത്തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വി​ൻ​സെ​ന്‍റി​നെ ക​ഴു​ത്തി​ന് വെ​ട്ടി കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ൽ​ദോ​സി​നെ​യും കൊ​ല്ലാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു.

    പ്ര​തി സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് മാ​റി​യ​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ് കി​ട​ന്ന വി​ൻ​സെ​ന്‍റി​നെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​നാ​യ​ത്. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തും​മു​മ്പ് ഇ​യാ​ൾ മ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ത​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ര​ക്ത​ക്കു​ഴ​ലി​നേ​റ്റ മു​റി​വാ​ണ് മ​ര​ണ​കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​തി​യും എ​ൽ​ദോ​സു​മാ​യി പ​ല​പ്പോ​ഴും കൈ​യാ​ങ്ക​ളി ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ള്ള​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ വി.​സി. വി​ഷ്ണു​കു​മാ​ർ, എ​സ്.​ഐ ബേ​ബി ജോ​സ​ഫ്, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ ഷാ​ന​വാ​സ്, സി.​പി.​ഒ രാ​ഹു​ൽ സി​ബി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    TAGS:Crime NewsIdukki NewsMurder Case
    News Summary - Argument over drinking; Man who tried to resolve it hacked to death
