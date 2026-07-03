Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightവാക്കേറ്റം സംഘർഷത്തിൽ...
    Crime
    Posted On
    date_range 3 July 2026 6:22 PM IST
    Updated On
    date_range 3 July 2026 6:44 PM IST

    വാക്കേറ്റം സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചു: കൊല്ലത്ത് യുവാക്കൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    വാക്കേറ്റം സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചു: കൊല്ലത്ത് യുവാക്കൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി
    cancel

    പുനലൂർ: കൊല്ലത്ത് ബേക്കറിയിൽ യുവാക്കൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി. കൊല്ലം പുനലൂരിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജങ്ഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അംബാസിഡർ ബേക്കറിയിലായിരുന്നു സംഘർഷം. മുൻ വൈരാഗ്യമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംഘർഷമുണ്ടാകാൻ കാരണമെന്നാണ് സൂചന.

    ബേക്കറിക്ക് പുറത്തുവെച്ചുണ്ടായ സംഘർഷത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് അകത്തുവെച്ചും യുവാക്കൾ ഏറ്റുമുട്ടിയത്. രണ്ടുചേരികളായി തിരിഞ്ഞുണ്ടായ വാക്കേറ്റം പിന്നീട് സംഘർഷത്തിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് ഇവർ ബേക്കറിയിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയത്. കസേരയെടുത്ത് പരസ്പരം അടിച്ചും മറ്റും ബേക്കറിയിൽ വലിയ നാശനഷ്ടവും വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

    ബേക്കറി ഉടമ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളടക്കമാണ് പുനലൂർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. എന്നാൽ, പുനലൂർ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടില്ലെന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsconflictclashyouthargumentKollam
    News Summary - Argument escalates into violence: Youths clash in Kollam
    Similar News
    Next Story
    X