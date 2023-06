മരണരംഗങ്ങൾ ലൈവായി; കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജീവനൊടുക്കിയ 17 കാരന്റെ സഹപാഠിയും മരിച്ചനിലയിൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഇടുക്കി: ഓൺലൈൻ ഗെയിമിന്റെ ഇരയായി ഒരു വിദ്യാർഥി കൂടി ജീവനൊടുക്കി. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് വണ്ടൻമെട്ടിൽ മരണരംഗങ്ങൾ ഇൻർനെറ്റിൽ ലൈവായി ഇട്ടശേഷം 17-കാരനായ പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥി ജീവനൊടുക്കിയത്. ഇതിനു പിന്നാലെ സഹപാഠിയും ജീവനൊടുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യ സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി 17-കാര​െൻറ സഹപാഠിയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഈ വിദ്യാർഥിയും മരണരംഗങ്ങൾ ലൈവായി ഇട്ടിരുന്നുവെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു. ശാസ്ത്രീയാന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനാൽ കുട്ടിയുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്നാണു പൊലീസ് നിർദേശം.

ഓൺലൈൻ ഗെയിമിലെ അജ്ഞാതസംഘത്തിന്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണു തിങ്കളാഴ്ച കുട്ടി ജീവനൊടുക്കിയതെന്നു പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ആ സംഭവത്തിൽ വിദ്യാർഥിയുടെ ലാപ്ടോപ് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടെയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ലാപ്ടോപ് ഓണാക്കി വച്ചശേഷം സഹപാഠി തൂങ്ങിമരിച്ചത്. ഇരുവരുടെയും സമപ്രായക്കാരായ 30-കുട്ടികളും ഗെയിമിന്റെ ഇരകളായതായാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതോടൂകൂടി മാത്രമെ പ്രതിരോധത്തെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ​വെന്നാണ് പറയുന്നത്. Show Full Article

News Summary -

Another student who became a victim of an online game took his own life