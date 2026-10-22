Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഓയിൽപാം തോട്ടത്തിൽ മൃഗവേട്ട: ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഓയിൽപാം തോട്ടത്തിൽ മൃഗവേട്ട: ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ
    cancel
    camera_alt

    ഷൈ​ജു

    അഞ്ചൽ: എണ്ണപ്പനത്തോട്ടത്തിൽ മൃഗവേട്ട നടത്തിയ സംഘത്തിലെ ഒരാളെ നാട്ടുകാർ പിടികൂടി ഏരൂർ പൊലീസിന് കൈമാറി. സംഘത്തിലെ മറ്റ് രണ്ട് പേർ ഓടിരക്ഷപെട്ടു. വേട്ടക്കുപയോഗിച്ച നാടൻ തോക്കും ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാറും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

    വിളക്കുപാറ കെട്ടുപ്ലാച്ചി അഭിമന്യു ഭവനിൽ ഷൈജു (37) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് ഏഴോടെ ഓയിൽ പാം സി ഡിവിഷനിലാണ് സംഭവം. ഓയിൽപാം ജീവനക്കാരനും 11ാം മൈൽ സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്‌സിൽ താമസക്കാരനുമായ ഷിജുവിന്‍റെ വളർത്തുകാളയെയാണ് നായാട്ടുസംഘം വെടിവച്ച് കൊന്നത്.

    തോട്ടത്തിൽ മേയാൻ വിട്ടിരുന്ന ഷിജുവിന്‍റെ പശുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വളർത്തുമൃഗങ്ങളിൽ പലതും തിരിച്ചെത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിൽ സംശയം തോന്നിയ ഷിജുവുൾപ്പെടെയുള്ളവർ ജാഗ്രതയിലായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് ഏഴോടെ ഓയിൽപാം തോട്ടത്തിൽ വെടിയൊച്ച കേട്ടതോടെ ഏതാനും മൃഗങ്ങൾ വിരണ്ടോടി. വെടിയൊച്ച കേട്ട ഭാഗത്തേക്ക് ഓടിയെത്തിയ ഷിജുവിനെയും കൂട്ടരെയും കണ്ട് പൊന്തക്കാട്ടിൽ ഒളിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ഷൈജുവിനെപിടികൂടുകയായിരുന്നു.

    വേട്ട സംഘത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റ് രണ്ട് പേർ തോക്ക് ചൂണ്ടി നാട്ടുകാരെ ഭയപ്പെടുത്തി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല. തുടർന്ന് തോക്ക് ഉപേക്ഷിച്ച് രക്ഷപെട്ടു. പ്രതിയിൽനിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവരികയാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Animal Hunting in Oil Palm Plantation: One Arrested
    Next Story
    X