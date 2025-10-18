Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 10:09 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 10:09 AM IST

    കൂ​ട്ടു​കാ​രി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് 36 പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണം ക​വ​ർ​ന്ന ആ​ന്ധ്ര യു​വ​തി പി​ടി​യി​ൽ

    കൂ​ട്ടു​കാ​രി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് 36 പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണം ക​വ​ർ​ന്ന ആ​ന്ധ്ര യു​വ​തി പി​ടി​യി​ൽ
    ബേ​പ്പൂ​ർ: ന​ടു​വ​ട്ടം ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് റോ​ഡി​ലെ ഇ​ട​ശ്ശേ​രി പ​റ​മ്പ് കാ​ട​ക്ക​ണ്ടി ശി​വ​രാ​മ​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് 36 പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണം ക​വ​ർ​ന്ന യു​വ​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. വീ​ട്ടു​ട​മ​യു​ടെ മ​ക​ൻ അ​മൃ​തേ​ഷി​ന്റെ ഭാ​ര്യ ഗാ​യ​ത്രി​യു​ടെ സു​ഹൃ​ത്തും സ​ഹ​പാ​ഠി​യു​മാ​യ ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശ് വി​ജ​യ​വാ​ഡ സ്വ​ദേ​ശി സൗ​ജ​ന്യയാ​ണ് (25) പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മേ​യ്-​ജൂ​ലൈ മാ​സ​ത്തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് സൗ​ജ​ന്യ കൂ​ട്ടു​കാ​രി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​ർ​ണം അ​പ​ഹ​രി​ച്ച​ത്. ഇ​രു​വ​രും ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ കോ​ള​ജി​ൽ എം.​എ​സ്.​സി സൈ​ക്കോ​ള​ജി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ്.

    പ​ഠ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്രോ​ജ​ക്ട് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി യു​വ​തി കു​റ​ച്ചു​ദി​വ​സം ഇ​വ​രു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്നു. സ്വ​ർ​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട വി​വ​രം ആ​ഗ​സ്റ്റ് മാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് വീ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ബേ​പ്പൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി പ്ര​തി​യെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മും​ബൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. മോ​ഷ്ടി​ച്ച സ്വ​ർ​ണം വി​ജ​യ​വാ​ഡ​യി​ലും ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലും സ്വ​കാ​ര്യ ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ പ​ണ​യം വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    ബേ​പ്പൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സു​രേ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ടി.​ടി. നൗ​ഷാ​ദ്, എ.​എ​സ്.​ഐ ദീ​പ്തി ലാ​ൽ, ശി​ൽ​പ, ഉ​മാ​ദേ​വി എ​ന്നി​വ​രോ​ടൊ​പ്പം ഫ​റോ​ക്ക് അ​സി. ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ക്രൈം ​സ്‌​ക്വാ​ഡി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Local NewsGold TheftBeppurCrime
    News Summary - Andhra woman arrested for gold theft
