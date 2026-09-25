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    മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടോളം നീണ്ട ഒളിവ് ജീവിതത്തിന് വിരാമം; ഡൽഹിയിൽ സന്യാസികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ 32 വർഷത്തിന് ശേഷം പ്രതി പിടിയിൽ

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    മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടോളം നീണ്ട ഒളിവ് ജീവിതത്തിന് വിരാമം; ഡൽഹിയിൽ സന്യാസികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ 32 വർഷത്തിന് ശേഷം പ്രതി പിടിയിൽ
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    ന്യൂഡൽഹി: കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ ആത്മീയ ആശ്രമത്തിൽ രണ്ട് സന്യാസികളെ കഴുത്തുഞെരിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി കവർച്ച നടത്തിയ കേസിൽ 32 വർഷമായി ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതി അറസ്റ്റിൽ. 1994-ൽ നടന്ന ഇരട്ടക്കൊലപാതക-കവർച്ചാ കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ ലളിത് (48) ആണ് പൊലീസ് പിടിയിലായത്. മംഗോൾപുരി ഫേസ്-2 ലെ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ വ്യാജ വിലാസത്തിൽ പാക്കിങ് തൊഴിലാളിയായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്ന ഇയാളെ പൊലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

    ഫാക്ടറിയിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന പ്രതിയെ പൊലീസ് കണ്ടെത്തുകയും തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഷക്കർപൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിച്ചു.

    1994-ൽ ഡൽഹിയിലെ ആശ്രമത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് സന്യാസികളെ പ്രതികൾ കഴുത്തുഞെരിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുകയും തുടർന്ന് പണവും ആഭരണങ്ങളും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും കവർച്ച ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം പ്രതികളിൽ ഒരാളായ ലളിതിന് കവർച്ച ചെയ്ത പണത്തിലും ആഭരണങ്ങളിലും പങ്ക് ലഭിച്ചിരുന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സന്യാസിനികളിൽ ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത പ്രധാന പ്രതികളിൽ ഒരാളാണ് ലളിത്.

    ആരംഭകാലത്തെ അന്വേഷണത്തിൽ സുനിൽ കുമാർ, ദിലീപ് റാം, സുശീൽ എന്നീ മൂന്ന് സഹപ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ലളിത് മാത്രം ഒളിവിൽ തുടരുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് 1995 ഒക്ടോബർ 26-ന് കോടതി ഇയാളെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

    ബിഹാറിലെ സമസ്തിപൂർ സ്വദേശിയായ ലളിത്, ഡൽഹിയിൽ വീട്ടുജോലിക്കാരനായി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് മറ്റ് പ്രതികളുമായി പരിചയപ്പെടുന്നത്. കുറ്റകൃത്യത്തിന് ശേഷം 2000 വരെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒളിവില്‍ കഴിഞ്ഞ ഇയാൾ പിന്നീട് ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും വിവിധ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകളിൽ പാക്കിങ് തൊഴിലാളിയായി ജോലി ചെയ്തുവരികയും ചെയ്തു. ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മറച്ചുവെച്ചായിരുന്നു ഇയാളുടെ ജീവിതം. 2017 മെയ് മാസത്തിൽ വിവാഹിതനായ ഇയാൾക്ക് ഭാര്യയും അഞ്ച് വയസ്സുകാരനായ മകനുമുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.

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    News Summary - An end to nearly three decades of hiding
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