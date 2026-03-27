    Crime
    date_range 27 March 2026 2:39 PM IST
    date_range 27 March 2026 2:39 PM IST

    അലുവ അതുൽ വധക്കേസ്: പ്രതികളുമായി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി

    അലുവ അതുൽ വധക്കേസ്: പ്രതികളുമായി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി
    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി: കൊ​ല​ക്കേ​സ് പ്ര​തി അ​ലു​വ അ​തു​ലി​നെ ന​ടു​റോ​ഡി​ൽ വെ​ട്ടി​ക്കൊ​ന്ന കേ​സി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ളു​മാ​യി പൊ​ലീ​സ് തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തി. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഏ​ഴോ​ടെ, സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി പു​തി​യ​കാ​വ് പു​തി​യ പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പി​ന് സ​മീ​പം എ​ത്തി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്.സാ​യു​ധ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ​യും ബോം​ബ് സ്ക്വാ​ഡ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പൊ​ലീ​സ് സ​ന്നാ​ഹ​ത്തോ​ടെ ആ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​ക​ളെ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി എ.​സി.​പി സി. ​ജോ​ണി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്. സ്പെ​ഷ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് എ.​സി.​പി ജോ​സ് ഫി​ലി​പ്, സി.​ഐ എ​സ്.​ബി പ്ര​വീ​ൺ, എ​സ്.​ഐ വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ, സി.​പി.​ഒ അ​നി​താ ത​ങ്ക​ച്ചി എ​ന്നീ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കൃ​ത്യ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ക​ട​ത്തൂ​ർ ക​ണ്ണ​മ്പ​ള്ളി തെ​ക്ക​തി​ൽ വീ​ര​പ്പ​ൻ​എ​ന്ന അ​നീ​ർ, ക​ട​ത്തൂ​ർ ക​രീ​പ്പ​ള്ളി കി​ഴ​ക്ക​തി​ൽ ബ്ലാ​ക്ക് എ​ന്ന വി​ഷ്ണു, ക​ട​ത്തൂ​ർ വ​ലി​യ​ത്ത് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ്റ​തി​ൽ മ​ണ്ണെ​ണ്ണ നൗ​ഫ​ൽ എ​ന്ന നൗ​ഫ​ൽ, ക​ട​ത്തൂ​ർ കു​ന്നേ​ൽ വ​ട​ക്ക​തി​ൽ ഹു​സൈ​ൻ, പു​ന്ന​ക്കു​ളം, കു​റ​വ​ൻ ത​റ കി​ഴ​ക്ക​തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് തോ​മ എ​ന്ന ആ​ഷി​ക്, കു​ല​ശേ​ഖ​ര​പു​രം കൊ​ച്ചു​വീ​ട്ടി​ൽ ശ​ങ്ക​രാ​ടി എ​ന്ന ഷം​നാ​ദ് തേ​വ​ല​ക്ക​ര ത​ട​ത്തി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ഷി​നു പീ​റ്റ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​നാ​യി എ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    TAGS: Kollam News, Malayalam News, Murder Case, Kerala News
    News Summary - Aluva Athul murder case: Evidence collection conducted with the accused
