    date_range 4 Oct 2025 9:16 AM IST
    date_range 4 Oct 2025 9:16 AM IST

    യ​ല്ല​ലിം​ഗ കൊ​ല​ക്കേ​സ്: ഒ​മ്പ​ത് പ്ര​തി​ക​ളും കു​റ്റ​മു​ക്ത​ർ

    കേ​സ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ കോ​ളി​ള​ക്കം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും അ​ന്ന​ത്തെ മ​ന്ത്രി ശി​വ​രാ​ജ് ത​ങ്ക​ഡ​ഗി രാ​ജി​വെ​ക്കാ​നി​ട​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു
    യ​ല്ല​ലിം​ഗ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ക്കേ​സ്
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: യ​ല്ല​ലിം​ഗ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ക്കേ​സി​ൽ 10 വ​ർ​ഷ​ത്തെ വി​ചാ​ര​ണ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് പ്ര​തി​ക​ളെ​യും കു​റ്റ​മു​ക്ത​രാ​ക്കി കൊ​പ്പാ​ൾ കോ​ട​തി. കേ​സ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ കോ​ളി​ള​ക്കം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും അ​ന്ന​ത്തെ മ​ന്ത്രി ശി​വ​രാ​ജ് ത​ങ്ക​ഡ​ഗി രാ​ജി​വെ​ക്കാ​നി​ട​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. യ​ല്ല​ലിം​ഗ​യു​ടേ​ത് കൊ​ല​പാ​ത​ക​മാ​ണെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം അ​ടി​സ്ഥാ​ന ര​ഹി​ത​മാ​ണെ​ന്നും ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യാ​ണെ​ന്നും കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി പ്ര​തി​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ഗം​ഗാ​ധ​ർ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ടു പ​റ​ഞ്ഞു.

    യ​ല്ല​ലിം​ഗ


    ക​ന​ക​ഗി​രി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ യ​ല്ല​ലിം​ഗ​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം 2015 ജ​നു​വ​രി 11നാ​ണ് കൊ​പ്പാ​ൾ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.ത​​ന്റെ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ അ​ഴി​മ​തി​ക്കെ​തി​രെ ശ​ബ്ദ​മു​യ​ർ​ത്തി​യ യ​ല്ല​ലിം​ഗ​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ​രോ​പ​ണം. ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ മ​ന്ത്രി ശി​വ​രാ​ജ് ത​ങ്ക​ഡ​ഗി​യു​ടെ അ​നു​യാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് ഹ​നു​മേ​ഷ് നാ​യി​ക്, ബാ​ല​ന​ഗൗ​ഡ, ക​ട​മ​ഞ്ച്, മ​ഹാ​ന്തേ​ഷ് നാ​യി​ക്, മ​നോ​ജ് പാ​ട്ടീ​ൽ, ന​ന്ദി​ഷ്, പ​ര​ശു​റാം, യ​മ​നൂ​ര​പ്പ, ദു​ർ​ഗ​പ്പ എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ.ത​ന്റെ അ​നു​യാ​യി അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ക​ന​ക​ഗി​രി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മ​ന്ത്രി ആ​യി​രു​ന്ന ശി​വ​രാ​ജ് ത​ങ്ക​ഡ​ഗി​ക്കു​നേ​രെ​യും ആ​രോ​പ​ണ​മു​യ​ർ​ന്ന​തും രാ​ജി​വെ​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്ന​തും.

