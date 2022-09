15 വർഷത്തിനുശേഷം മോഷണക്കേസ് പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മൂലമറ്റം: 15 വർഷം മുമ്പ് നടന്ന മോഷണക്കേസിലെ പ്രതിയെ കാഞ്ഞാർ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മൂലമറ്റം ഇന്‍റർമീഡിയറ്റ് തുരുത്തിക്കര സിബുവിന്‍റെ വീട്ടിൽ 2007ൽ രാത്രി 12ന് കത്തികാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി 15 പവൻ സ്വർണവും 1400 രൂപയും മൊബൈൽ ഫോണും കവർന്ന കേസിൽ തമിഴ്‌നാട് തേനി കാമാക്ഷിപുരം സ്വദേശി ഷോളയപ്പനെയാണ് (42) തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്ന് പിടികൂടിയത്. കേസിൽ നാല് പ്രതികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മൂന്നുപേരും നേരത്തെ പിടിയിലാവുകയും പ്രതികൾ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തു. പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. Show Full Article

News Summary -

After 15 years, the accused was arrested in the theft case