Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 11:44 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 11:44 AM IST

    യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിക്ക്​ തടവ്

    യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിക്ക്​ തടവ്
    Listen to this Article

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: യു​വാ​വി​നെ ക​മ്പി​വ​ടി കൊ​ണ്ട് ത​ല​ക്ക​ടി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക്ക്​ 14 വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വും ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷം പി​ഴ​യും ശി​ക്ഷ. മ​ല​യാ​ല​പ്പു​ഴ ക​രി​മ്പാ​റ​മ​ല വ​ട്ട​ത്ത​കി​ടി​യി​ൽ ദീ​പു ആ​ർ. ച​ന്ദ്ര​നെ​യാ​ണ്​ (38) പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ഡി​സി​ട്രി​ക്ട് ആ​ൻ​ഡ് സെ​ക്ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി (ര​ണ്ട്) ജ​ഡ്ജ് കെ. ​വി​ഷ്ണു ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്.

    ക​രി​മ്പാ​റ​മ​ല സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ അ​ശ്വി​നെ​ ക​മ്പി​വ​ടി കൊ​ണ്ട് ത​ല​ക്ക​ടി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​തി​ന്​ 2020ൽ ​മ​ല​യാ​ല​പ്പു​ഴ പൊ​ലീ​സ്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ലാ​ണ്​ വി​ധി. അ​ടി​യേ​റ്റ്​ അ​ശ്വി​ന്‍റെ ക​ണ്ണി​ന് താ​ഴെ അ​സ്ഥി​ക്കും താ​ടി​ക്കും പൊ​ട്ട​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഭാ​ര്യ​യെ ദീ​പു നി​ര​ന്ത​രം ദേ​ഹോ​പ​ദ്ര​വം ഏ​ൽ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​വി​വ​രം പ്ര​തി​യു​ടെ ഭാ​ര്യ​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​നെ അ​റി​യി​ച്ച​തി​ലും പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്റെ വീ​ടി​നു മു​ൻ​വ​ശ​മി​രു​ന്നു മ​ദ്യ​പി​ക്കു​ന്ന​തും വി​ല​ക്കി​യ​തി​ലു​മു​ള്ള വി​രോ​ധ​മാ​ണ്​ കൃ​ത്യം​ന​ട​ത്താ​ൻ പ്ര​തി​യെ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ദേ​ഹോ​പ​ദ്ര​വ​മേ​ൽ​പി​ച്ച​തി​ന് ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വും അ​സ്ഥി​ക്ക് പൊ​ട്ട​ൽ സം​ഭ​വി​പ്പി​ച്ച​തി​ലേ​ക്ക് ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വും ഒ​രു​​ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ​യും കൊ​ല​പാ​ത​ക​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്​ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വും ഒ​രു​ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ​യും ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​ത്. പി​ഴ അ​ട​ക്കാ​ത്ത പ​ക്ഷം ആ​റു​മാ​സം കൂ​ടി ക​ഠി​ന ത​ട​വ് അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​നും പി​ഴ​ത്തു​ക ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന പ​ക്ഷം അ​ശ്വി​ന് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി ന​ൽ​കാ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. മ​ല​യാ​ല​പ്പു​ഴ സ​ബ്ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ബേ​സി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത് സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ജി. ​സ​ണ്ണി​ക്കു​ട്ടി​യാ​ണ്. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് വേ​ണ്ടി സ്പെ​ഷ​ൽ പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ട്ട​ർ അ​ഡ്വ. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ഹാ​ജ​രാ​യി.

