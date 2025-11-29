Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 7:00 AM IST

    മലപ്പുറത്ത്​ നിന്ന്​ പണം തട്ടിയ കേസിലെ പ്രതി രാമക്കൽമേട്ടിൽ പിടിയിൽ

    മലപ്പുറത്ത്​ നിന്ന്​ പണം തട്ടിയ കേസിലെ പ്രതി രാമക്കൽമേട്ടിൽ പിടിയിൽ
    നെടുങ്കണ്ടം: മലപ്പുറത്ത് നിന്നും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത് ഇടുക്കി രാമക്കല്‍മേട്ടിലെ റിസോര്‍ട്ടില്‍ ഒളിവില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന യുവാവിനെ പൊലീസ്​ പിടികൂടി. കോഴിക്കോട് ചങ്ങരോത്ത് സ്വദേശി പുത്തലാട്ട് ജുനൈദിനെയാണ്​ (25) നെടുങ്കണ്ടം പൊലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ കോട്ടക്കല്‍ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.

    മലപ്പുറം കോട്ടക്കല്‍ പറമ്പലങ്ങാടിയില്‍ വെച്ച്​ മലപ്പുറം പുത്തനത്താണി വീട്ടിലകത്ത് മുഹമ്മദ് ഫായീസിന്‍റെ (23) പണമാണ്​ കവർന്നത്​. സംഭവത്തില്‍ ജുനൈദിന്‍റെ സഹോദരന്‍ ജവാദിനെ (22) നേരത്തെ കോട്ടക്കല്‍ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

    ഇയാൾ റിമാൻഡിലാണ്​. കഴിഞ്ഞ ഒക്‌ടോബര്‍ ഏഴിന്​ രാത്രി 10ന് കോട്ടക്കല്‍ പറമ്പലങ്ങാടി ക്ലബ് സുലൈമാനി എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പരിസരത്താണ്​ കൊള്ള നടന്നത്​. ജുനൈദ്​ മൂന്ന്​ വര്‍ഷം മുമ്പ് രാമക്കല്‍മേട്ടിലെ റിസോര്‍ട്ടില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. ആ പരിചയത്തിലാണ് വീണ്ടും ഇവിടെ എത്തിയത്​. കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതി ഒളിവിലാണ്. കോട്ടക്കല്‍ പൊലീസ് സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ എൻ.റിഷാദലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് രാമക്കൽമേട്ടിലെത്തിയത്​.

    News Summary - Accused in Malappuram money laundering case arrested in Ramakkalmedtu
