Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ജയിൽ വാർഡനെ അക്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതിക്ക് അഞ്ച് വർഷം തടവും പിഴയും

    text_fields
    bookmark_border
    ജയിൽ വാർഡനെ അക്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതിക്ക് അഞ്ച് വർഷം തടവും പിഴയും
    cancel

    മംഗളൂരു: ജയിൽ വാർഡനെ ആക്രമിക്കുകയും കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത കേസിൽ ഉഡുപ്പി പ്രിൻസിപ്പൽ ജില്ല സെഷൻസ് കോടതി റസാഖ് എന്ന സഫ്‌വാൻ ഹുസൈന് (49) അഞ്ച് വർഷം കഠിനതടവും 40,000 രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു. 2011 ഡിസംബറിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം.

    സഫ്‌വാൻ ഹുസൈൻ ഉഡുപ്പി ജില്ലാ ജയിലിലെ വിചാരണ തടവുകാരനായിരുന്നു. ജയിൽ വാർഡൻ ഒന്നാം ബാരക്കിന് എതിർവശത്തുള്ള വരാന്തയിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്നപ്പോൾ തടവുകാരോട് അവരുടെ ബാരക്കുകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നിർദേശിച്ചു.

    ആ സമയത്ത്, ജയിൽ അടുക്കളക്ക് സമീപമുണ്ടായിരുന്ന സഫ്വാൻ ഹുസൈൻ പറഞ്ഞ് വാർഡനെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ഇടതു കവിളിൽ അടിക്കുകയുമായിരുന്നു. കേസിൽ വിചാരണക്ക് ഹാജരാവാതെ ഒളിവിൽ പോയ പ്രതിയെ പിന്നീട് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Accused gets 5 years in prison and a fine for assaulting a jail warden
    Next Story
    X