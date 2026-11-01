ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കുട്ടി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികളെ വെറുതെവിട്ടു

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കുട്ടി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികളെ വെറുതെവിട്ടുtext_fields
bookmark_border
News Summary - Accused acquitted in gas cylinder explosion case
കോഴിക്കോട്: പെരുമണ്ണയിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കുട്ടി മരണപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രതികളെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു. പ്രതികളായ ആലഞ്ചേരി മേത്തൽ മുരളീധരൻ, പുൽപറമ്പിൽ അബ്ദുൽ നാസർ എന്നിവരെയാണ് കോഴിക്കോട് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ടി.എസ്. വിഷ്ണുനാഥൻ വെറുതെവിട്ടത്. 2014 ജൂൺ രണ്ടിനായിരുന്നു സംഭവം. ഒന്നാം പ്രതിയുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടാണ് കുട്ടി മരിച്ചതെന്ന ആരോപണം പ്രോസിക്യൂഷന് സംശയരഹിതമായി തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ടത്. പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി അഭിഭാഷകരായ സി.എസ്. അനിൽകുമാർ, എം.കെ. ദിനേശൻ എന്നിവർ ഹാജരായി.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story