Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightമ​ർ​ദന​മേ​റ്റ...
    Crime
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 10:44 AM IST

    മ​ർ​ദന​മേ​റ്റ മ​ധ്യ​വ​യ​സ്ക​ൻ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി റി​മാ​ൻ​ഡി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ർ​ദന​മേ​റ്റ മ​ധ്യ​വ​യ​സ്ക​ൻ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി റി​മാ​ൻ​ഡി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    മ​രി​ച്ച വി​ല്ല്യം​സ്, പ്ര​തി അ​ന​സ്

    Listen to this Article

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: പ​ഴേ​രി മം​ഗ​ല​ത്ത് വി​ല്യം​സ്(53) മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ​ഴേ​രി സ്വ ​ദേ​ശി പോ​ണി​യേ​രി അ​ന​സി(38)​നെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്തു. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ വ്യാ​ഴാ​ഴ്‌​ച രാ​ത്രി ഏ​ഴ​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ഴേ​രി​യി​ൽ വെ​ച്ച് വി​ല്യം​സും അ​ന​സും ത​മ്മി​ൽ വാ​ക്കു ത​ർ​ക്ക​വും പി​ന്നീ​ട് വി​ല്യം​സി​ന് മ​ർ​ദ്ദ​ന​മേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്.

    മ​ർ​ദന​ത്തി​ൽ വി​ല്യം​സി​ന്റെ വ​യ​റ്റി​ല​ട​ക്കം ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്നു. അ​ന​സ് മ​ർ​ദി​ച്ച​താ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ കൊ​ണ്ടും പോ​കും വ​ഴി വി​ല്യം​സ് കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യി പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ബ​ത്തേ​രി താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ വി​ല്യം​സ് ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യെ​ങ്കി​ലും ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി മ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:police custodyDeath CaseAccuse RemandedMurder Case
    News Summary - Accuse remanded in custody over death of middle-aged man after being beaten
    Similar News
    Next Story
    X