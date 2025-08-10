Begin typing your search above and press return to search.
    ഒളിവിലിരുന്ന മോഷ്​ടാക്കൾ പിടിയിൽ

    ഒളിവിലിരുന്ന മോഷ്​ടാക്കൾ പിടിയിൽ
    ഫൈ​സ​ൽ അ​ലി, നി​സാ​ർ

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ഇ​ട​യാ​റ​ന്മു​ള​യി​ൽ വാ​ട​ക​വീ​ട്ടി​ൽ ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന മോ​ഷ്​​ടാ​ക്ക​ളെ എ​റ​ണാ​കു​ളം സൗ​ത്ത് റെ​യി​ൽ​വേ പൊ​ലീ​സ്​ പി​ടി​കൂ​ടി. കോ​ത​മം​ഗ​ലം നെ​ല്ലി​ക്കു​ഴി തം​ഗ​ലാം കാ​ട്ടു​കു​ടി​യി​ൽ ഫൈ​സ​ൽ അ​ലി (36), തൊ​ടു​പു​ഴ പാ​മ്പു​തൂ​ക്കി​മാ​ക്ക​ൽ നി​സാ​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ് (പാ​മ്പു​കൊ​ത്തി -42) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ആ​റ​ന്മു​ള സ്പെ​ഷ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ടി. ​തി​ല​ക​ൻ ന​ൽ​കി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തു​നി​ന്ന്​ എ​ത്തി​യ റെ​യി​ൽ​വേ പൊ​ലീ​സ്​ സം​ഘം ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്.

    എ​റ​ണാ​കു​ളം, കോ​ട്ട​യം റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ലാ​പ്ടോ​പ്, ടാ​ബ്,​ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ, സിം ​കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, പ​വ​ർ ബാ​ങ്ക്, റെ​യി​ൽ​വേ ബെ​ഡ് ഷീ​റ്റ് എ​ന്നി​വ മോ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യാ​ണ്​ ഫൈ​സ​ൽ അ​ലി. നി​സാ​ർ വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്ത വീ​ട്ടി​ൽ ഇ​യാ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വീ​ടു​ക​ളു​ടെ വാ​തി​ൽ ത​ക​ർ​ത്ത്‌ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​യാ​ണ്​ നി​സാ​ർ. പ്ര​തി​ക​ൾ ഇ​ട​യാ​റ​ന്മു​ള​യി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന ര​ഹ​സ്യ വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ പൊ​ലീ​സ് ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​യെ വി​വ​രം ധ​രി​പ്പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ആ​റ​ന്മു​ള​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    ര​ഹ​സ്യ​നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ളെ വീ​ട്ടി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ശേ​ഷം വീ​ടി​ന്റെ ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​റ​ണാ​കു​ളം സം​ഘ​ത്തി​ന്​ കൈ​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നി​സാ​ർ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ബ​സ്​ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന്​ മോ​ഷ്ടി​ച്ച ഡി​യോ സ്കൂ​ട്ട​റും വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - absconding thieves have been arrested
