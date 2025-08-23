Begin typing your search above and press return to search.
    Crime
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 1:36 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 1:36 PM IST

    ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ പീഡന കേസ് പ്രതിയെ യു.പിയിൽ നിന്ന്​ പിടികൂടി

    ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ പീഡന കേസ് പ്രതിയെ യു.പിയിൽ നിന്ന്​ പിടികൂടി
    കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര: പീ​ഡ​ന കേ​സി​ൽ ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ പ്ര​തി​യെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ൽ നി​ന്നും കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര പൊ​ലീ​സ്​ സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യി പി​ടി​കൂ​ടി. 2019 ൽ ​കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ്റ്റേ​ഷ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലെ ഒ​രു വീ​ട്ടി​ൽ ക​മ്പി​ളി പു​ത​പ്പ് വി​ൽ​ക്കാ​നാ​ണെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന​യെ​ത്തി വീ​ട്ടി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു​ക​യ​റി. തു​ട​ർ​ന്ന് വീ​ട്ടി​ൽ ഒ​റ്റ​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ്ത്രീ​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു. ഈ​കേ​സി​ൽ ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് സാ​മ്പ​ൽ ജി​ല്ല മാ​നേ​പൂ​രി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തി​യാ​യ നൂ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദി​നെ (30) പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    സ്ത്രീ​യെ പീ​ഡി​പി​ച്ച കേ​സി​ൽ കോ​ട​തി അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന ത​ട​വി​ന് ശി​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​പ്പീ​ൽ ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ നി​ന്നും പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ പ്ര​തി ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ അ​ധി​ക​മാ​യി ഒ​ളി​വി​ലാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​തി. ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കോ​ട​തി അ​റ​സ്റ്റ് വാ​റ​ന്‍റ്​ ഉ​ത്ത​ര​വ് ഇ​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, പ്ര​തി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​തി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ല്ലം റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തെ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    പ്ര​തി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ വി​ലാ​സ​ത്തി​ലു​ള്ള വീ​ട്ടി​ൽ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്ന് സാ​മ്പ​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഉ​ൾ​ഗ്രാ​മ​മാ​യ ഗി​നൗ​ർ എ​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തെ ചേ​രി​യി​ൽ​നി​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത് അ​റി​ഞ്ഞ് ഗ്രാ​മ​വാ​സി​ക​ൾ പൊ​ലീ​സ്​ സം​ഘ​ത്തെ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് പ്രാ​ദേ​ശി​ക പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യി പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര എ​സ്.​ഐ എ​സ്. ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ ശ്യാം ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, അ​രു​ൺ മോ​ഹ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. നാ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    TAGS:Local NewsKollam Newsrape accusedCrime
    News Summary - Absconding rape accused arrested from UP
