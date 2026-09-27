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    ഒളിവിലായിരുന്ന ക്രിമിനൽ കേസ് പ്രതി പിടിയിൽ

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    ഒളിവിലായിരുന്ന ക്രിമിനൽ കേസ് പ്രതി പിടിയിൽ
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    രാം​വി​ലാ​സ്

    മ​തി​ല​കം: ബ്ലൂ​ടൂ​ത്ത് സ്പീ​ക്ക​ർ തി​രി​കെ ചോ​ദി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ നാ​ലു​പേ​രെ മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യും മ​ണ്ണെ​ണ്ണ​യൊ​ഴി​ച്ച് തീ​കൊ​ളു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ പ്ര​തി​യെ മ​തി​ല​കം പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. മ​തി​ല​കം ക​ള​രി​പ്പ​റ​മ്പ് ക​റു​ത്ത വീ​ട്ടി​ൽ രാം​വി​ലാ​സി​നെ​യാ​ണ് (30) പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ക​ള​രി​പ​റ​മ്പ് കു​ന്ന​ത്ത് സ​ലീ​ഷ് (40), ഭാ​ര്യ, പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത ര​ണ്ട് പെ​ൺ​മ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്.

    ജൂ​ലൈ 24ന് ​രാ​ത്രി എ​ട്ട​ര​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഡാ​ൻ​സ് ക​ളി​ക്കാ​നാ​യി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന ബ്ലൂ​ടൂ​ത്ത് സ്പീ​ക്ക​ർ രാം​വി​ലാ​സ് തി​രി​കെ ചോ​ദി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വാ​ക്കു​ത​ർ​ക്ക​മാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ച​ത്. ഭാ​ര്യ​യോ​ടൊ​പ്പം സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്ന സ​ലീ​ഷി​നെ ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തി മ​ർ​ദി​ച്ച രാം ​വി​ലാ​സ് തു​ട​ർ​ന്ന് വീ​ടി​ന് പി​ന്നി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചി​ഴ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ക്രൂ​ര​മാ​യി ത​ല്ലി​ച്ച​ത​ച്ചു.

    പി​ടി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച സ​ലീ​ഷി​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യെ​യും ര​ക്ഷി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ ര​ണ്ട് പെ​ൺ​മ​ക്ക​ളെ​യും പ്ര​തി ആ​ക്ര​മി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി ദേ​ഹ​ത്തേ​ക്ക് മ​ണ്ണെ​ണ്ണ​യൊ​ഴി​ച്ച് തീ​കൊ​ളു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ശേ​ഷം ഒ​ളി​വി​ൽ​പോ​യ പ്ര​തി​യെ എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തു നി​ന്നാ​ണ് പി​ടി​ച്ച​ത്.

    ഇ​യാ​ൾ മ​തി​ല​കം സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ര​ണ്ട് വ​ധ​ശ്ര​മം, അ​ഞ്ച് അ​ടി​പി​ടി അ​ട​ക്കം പ​ത്ത് ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ മൂ​ന്ന് ത​വ​ണ കാ​പ്പ പ്ര​കാ​രം നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​യാ​ണെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു,

    തൃ​ശൂ​ർ റൂ​റ​ൽ എ​സ്.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ദീ​മി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ആ​ർ. ര​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ, എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ വി​മ​ൽ, എ​സ്.​ഐ ന​സി​യ എം. ​സാ​ഹി​ബ്, എ​സ്.​ഐ സ​ഞ്ജ​യ്, ഗ്രേ​ഡ് എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ മി​ഥു​ൻ ആ​ർ. കൃ​ഷ്ണ, ഷ​നി​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ൻ​സി​ൽ, സി.​പി.​ഒ മി​ഥു​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

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    News Summary - Absconding Criminal Case Suspect Arrested
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