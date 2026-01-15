Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    15 Jan 2026 8:07 AM IST
    Updated On
    15 Jan 2026 8:07 AM IST

    വ​ഴ​ക്ക് ത​ട​യാ​നെ​ത്തിയ അ​മ്മാ​വ​നെ അ​മ്മി​ക്ക​ല്ലു​കൊ​ണ്ട് ത​ല​ക്ക​ടി​ച്ച യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ൽ

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ​വ​ട​ക​ര: സ​ഹോ​ദ​ര​നു​മാ​യു​ള്ള ത​ർ​ക്കം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ അ​മ്മാ​വ​നെ അ​മ്മി​ക്ക​ല്ലു​കൊ​ണ്ട് ത​ല​ക്ക​ടി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ച്ച യു​വാ​വി​നെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. പു​തു​പ്പ​ണം സ്വ​ദേ​ശി പു​തി​യൊ​ട്ടി​ൽ പ്ര​വീ​ണാ​ണ് (32) വ​ട​ക​ര പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ​ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ത്രി​യാ​ണ് കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​യാ​യ പ്ര​വീ​ണും സ​ഹോ​ദ​ര​നും ത​മ്മി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ വെ​ച്ച് രൂ​ക്ഷ​മാ​യ വാ​ക്കേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വ​ഴ​ക്ക് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട അ​മ്മാ​വ​ൻ പു​തി​യോ​ട്ടി​ൽ സ​ത്യ​നാ​ഥ​ൻ (55) ഇ​രു​വ​രെ​യും പി​ടി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​നും പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നും ഇ​ട​പെ​ട്ടു. ഇ​തി​നി​ടെ പ്ര​കോ​പി​ത​നാ​യ പ്ര​വീ​ൺ അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ​നി​ന്ന് ചെ​റി​യ അ​മ്മി​ക്ക​ല്ല് എ​ടു​ത്ത് സ​ത്യ​നാ​ഥ​ന്റെ ത​ല​ക്ക​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ​ത​ല​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ സ​ത്യ​നാ​ഥ​നെ ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ വ​ട​ക​ര ഗ​വ. ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ​സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ വ​ട​ക​ര പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ്ര​വീ​ണി​ന്റെ അ​റ​സ്റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ്ര​തി​യെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച് വൈ​ദ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​നാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    TAGS:criminalPolice Caseattempt to murderCrime
    News Summary - A young man who hit his uncle on the head with a stone while he was trying to stop him from going to the river has been arrested.
