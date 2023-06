cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ പ​റ​വൂ​ർ: ആ​ൾ​ത്താ​മ​സ​മി​ല്ലാ​ത്ത വീ​ടി​ന്‍റെ ഗേ​റ്റ് മോ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​സി​ൽ അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി പി​ടി​യി​ൽ. അ​സം ഗി​ലാ​നി കാ​ന്ത​പു​ര​യി​ൽ ബാ​ബു​ൽ ഇ​സ്​​ലാ​മാ​ണ്​ (25) പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ 13നാ​ണ് സം​ഭ​വം.തോ​ന്ന്യ​കാ​വ് പു​ക്കാ​ട്ട് റോ​ഡി​ൽ അ​ര​വി​ന്ദാ​ക്ഷ പ്ര​ഭു​വി​ന്‍റെ വീ​ടി​ന്‍റെ ഗേ​റ്റ് ഇ​യാ​ൾ പ​ക​ൽ പൊ​ളി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ചെ​റി​യ ഉ​ന്തു​വ​ണ്ടി​യി​ൽ ക​യ​റ്റി കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. സ​മീ​പ​ത്തെ വീ​ടി​ന്‍റെ സി.​സി ടി.​വി കാ​മ​റ​യി​ൽ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​തി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ആ​ൾ​ത്താ​മ​സ​മി​ല്ലാ​ത്ത മ​റ്റൊ​രു വീ​ടി​ന്‍റെ ഗേ​റ്റ് സ​മാ​ന രീ​തി​യി​ൽ മോ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട് പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റി. പൊ​ളി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ഗേ​റ്റ് വ​ഴി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര​യി​ലെ ഒ​രു ആ​ക്രി​ക്ക​ട​യി​ലാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ വി​റ്റ​ത്. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. Show Full Article

News Summary -

A native of Assam was arrested for stealing the gate of the house