62 കാരിയെയും മകനെയും ക്രൂരമായി മർദിച്ച് അനന്തരവനുൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ജയ്പൂർ: 62കാരിയെയും ദത്തുപുത്രനെയും വീടിനുള്ളിൽ കയറി അനന്തരവനുൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം ആക്രമിച്ചു. രാജസ്ഥാനിലെ ചുരു ജില്ലയിൽ വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. ചുരു സ്വദേശിനി പർമ്മ ദേവി, മകൻ പ്രശാന്ത് എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇരുവരും പ്രദേശത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. 11 വർഷം മുമ്പാണ് സഹോദരി രമിദേവിയിൽ നിന്നും പ്രശാന്തിനെ പർമ്മ ദേവി ദത്തെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ അന്ന് മുതൽ പ്രശാന്തിന്‍റെ സഹോദരൻ മഹാവീറിന് ഇരുവരോടും പകയായിരുന്നുവെന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച് കുടുംബത്തിൽ തർക്കമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇരു കുടുംബങ്ങളും തമ്മിൽ നിരന്തരം തർക്കമുണ്ടാകാറുണ്ടെന്നും മഹാവീർ തങ്ങളെ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പർമ്മ ദേവി പൊലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. Show Full Article

A man and 62 year old lady allegedly beaten up by their nephew and team