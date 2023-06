cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ എ​ട​പ്പാ​ൾ: വ​ട്ടം​കു​ളം നെ​ല്ലി​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ ഉ​റ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്ന യു​വ​തി​യു​ടെ നാ​ല​ര പ​വ​ന്റെ മാ​ല ക​വ​ർ​ന്നു. നെ​ല്ലി​ശ്ശേ​രി ഇ​ക്കൂ​ര​ത്ത് വ​ള​പ്പി​ൽ ഹം​സ​യു​ടെ ഭാ​ര്യ ഹാ​ഫി​റ​യു​ടെ നാ​ല​ര സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല​യാ​ണ് മോ​ഷ്ടാ​വ് വീ​ടി​ന​ക​ത്ത് ക​യ​റി ക​വ​ർ​ന്ന​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. പു​ല​ർ​ച്ചെ അ​​ഞ്ചോ​ടെ ശ​ബ്ദം കേ​ട്ട് വീ​ട്ടു​കാ​ർ ഉ​ണ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ മോ​ഷ്ടാ​വ് ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. ച​ങ്ങ​രം​കു​ളം പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത് നി​ന്ന് എ​ത്തി​യ വി​ര​ല​ട​യാ​ള വി​ദ​ഗ്ധ​ർ തെ​ളി​വെ​ടു​ത്തു. Show Full Article

News Summary -

A four and a half Pawan necklace was stolen from the sleeping woman