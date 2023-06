cancel camera_alt കാ​ശി By മാധ്യമം ലേഖകൻ നാ​ഗ​ർ​കോ​വി​ൽ: വി​വാ​ഹ വാ​ഗ്ദാ​നം ന​ൽ​കി നി​ര​വ​ധി സ്ത്രീ​ക​ളെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി പ​ണം അ​പ​ഹ​രി​ച്ച കേ​സി​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന നാ​ഗ​ർ​കോ​വി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി കാ​ശി (28)ക്ക്​ ​ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ശി​ക്ഷ​യും ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ച് ക​ന്യാ​കു​മാ​രി ജി​ല്ല വ​നി​ത കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി ജോ​സ​ഫ് ജോ​യ് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. 2020 ഏ​പ്രി​ലി​ൽ കോ​ട്ടാ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ വ​നി​ത ഡോ​ക്ട​റു​ടെ പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് കാ​ശി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​സ് സി.​ബി.​സി.​ഐ.​ഡി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി. അ​വ​ർ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​യാ​ളു​ടെ ലാ​പ് ടോ​പ്പി​ൽ നി​ന്ന്​ പീ​ഡ​ന​ത്തി​നി​ര​യാ​യ നി​ര​വ​ധി പേ​രു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും മ​റ്റ് രേ​ഖ​ക​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഗു​ണ്ട നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഇ​യാ​ൾ പാ​ള​യം​കോ​ട്ട ജ​യി​ലി​ലാ​ണ്. ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​ര പോ​ക്സോ കേ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ട്ട് കേ​സു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ 22 വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ലാ​ണ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വ​നി​ത കോ​ട​തി ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ശി​ക്ഷ ന​ൽ​കി വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. Show Full Article

A case in which many women were tortured by promise of marriage: Accused gets life imprisonment