കുർബാനക്കിടെ അൾത്താരയിൽ കയറി വൈദികനെ മർദിച്ചയാൾക്കെതിരെ കേസ്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മൂ​ഴി​ക്കു​ളം: കു​ർ​ബാ​ന​ക്കി​ടെ അ​ൾ​ത്താ​ര​യി​ൽ ക​യ​റി വൈ​ദി​ക​നെ​യും വി​ശ്വാ​സി​യെ​യും മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യും കു​രി​ശും ഫ​ർ​ണി​ച്ച​റും മ​റ്റും ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ചെ​ങ്ങ​മ​നാ​ട് പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. ചെ​ട്ടി​ക്കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി മാ​ർ​ട്ടി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് (55) കേ​സ്. മൂ​ഴി​ക്കു​ളം ഫൊ​റോ​ന പ​ള്ളി​യി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ കു​ർ​ബാ​ന​ക്കി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. അ​ൾ​ത്താ​ര​യി​ലേ​ക്ക് പാ​ഞ്ഞു​ക​യ​റി​യ ഇ​യാ​ൾ ബ​ലി​പീ​ഠ​ത്തി​ൽ ഇ​രു​ന്ന കു​രി​ശെ​ടു​ത്ത് അ​ടി​ക്കു​ക​യും എ​റി​യു​ക​യും ചെ​യ്തു. ബൈ​ബി​ൾ വെ​ക്കു​ന്ന മേ​ശ​ക്കും കേ​ടു​പാ​ടു​ണ്ടാ​ക്കി. ശേ​ഷം ഫൊ​റോ​ന വി​കാ​രി ഫാ.​പോ​ൾ ച​ക്യാ​നെ മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പി​ടി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​നെ​ത്തി​യ ബാ​ബു​വെ​ന്ന ഡാ​നി​ഷി​നെ​യും ആ​ക്ര​മി​ച്ചു​വെ​ന്ന് പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ​ത്തി മാ​ർ​ട്ടി​നെ പി​ടി​ച്ചു​മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​ള്ളി അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

A case has been filed against the man who attacked the priest