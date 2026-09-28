മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പനക്ക് 15കാരനെ ഉപയോഗിച്ചു; യുവതിക്കെതിരെ എൻ.ഡി.പി.എസ് നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തു

മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പനക്ക് 15കാരനെ ഉപയോഗിച്ചു; യുവതിക്കെതിരെ എൻ.ഡി.പി.എസ് നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തുtext_fields
മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗോവന്തിയിൽ ലഹരിമരുന്ന് വിൽപനക്കായി 15 വയസ്സുകാരനെ ഉപയോഗിച്ചതായി ഗുരുതര ആരോപണം. ഈ സംഭവത്തിൽ പ്രദേശവാസിയായ സ്ത്രീക്കെതിരെ ഡിയോനാർ പൊലീസ് എൻ.ഡി.പി.എസ് നിയമവും ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് നിയമവും പ്രകാരം കേസെടുത്തു. മയക്കുമരുന്ന് സംഘത്തിന്റെ പിടിയിലായ കുട്ടിയുടെ കൈയിൽ നിന്ന് നിട്രാസെപാം, അൽപ്രാസോലാം തുടങ്ങിയ നിരോധിത ലഹരി ഗുളികകൾ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 24-ന്റെ രാത്രിയിൽ ഡിയോനാർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ആന്റി-ഡ്രഗ് സ്ക്വാഡ് അംഗമായ കോൺസ്റ്റബിൾ അശോക് ഖണ്ഡു മണ്ഡലിക് ഗോവന്തിയിലെ ഡോ. സക്കീർ ഹുസൈൻ നഗറിലുള്ള സന്തോഷ് രോഹിദാസ് ഉദ്യാനത്തിന് സമീപം പട്രോളിങ് നടത്തുമ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. അവിടെ സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ കണ്ട 15 വയസ്സുകാരനായ കുട്ടിയെ പൊലീസ് തടഞ്ഞുനിർത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
പൊലീസിനെ കണ്ട ഉടൻ തന്നെ കുട്ടി താൻ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയും രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുട്ടിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ബാഗ് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് അതിൽ ലഹരിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗുളികകൾ കണ്ടെത്തിയത്. കുട്ടിയുടെ ഒരു ബന്ധുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ കൂടുതൽ പരിശോധനയിൽ 10 മില്ലിഗ്രാം ഭാരമുള്ള 75 നിട്രാസെപാം ഗുളികകളും, 1 മില്ലിഗ്രാം ഭാരമുള്ള 55 അൽപ്രാസോലാം ഗുളികകളും, ഒപ്പം കുറെ ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ടുകളും കണ്ടെടുക്കുകയുണ്ടായി.
പിടിച്ചെടുത്ത നിട്രാസെപാം ഗുളികകൾക്ക് വിപണിയിൽ ഏകദേശം 30,000 രൂപയും (ഓരോന്നിനും 400 രൂപ കണക്കാക്കി), അൽപ്രാസോലാം ഗുളികകൾക്ക് ഏകദേശം 22,000 രൂപയും വിലവരുമെന്ന് പൊലീസ് കണക്കാക്കുന്നു. ലഹരി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഈ ഗുളികകൾ ആളുകൾക്ക് വിൽക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് കുട്ടി ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പൊലീസിനോട് സമ്മതിച്ചത്. തന്റെ സമീപവാസിയായ 'ബാനോ ഖാല' എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഈ ഗുളികകൾ വിൽക്കാൻ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതെന്നും ഈ ജോലിക്കായി അവർ തനിക്ക് 200 രൂപ പ്രതിഫലം നൽകിയതായും കുട്ടി വെളിപ്പെടുത്തി.
കുട്ടികളെ നിയമവിരുദ്ധമായ ഇത്തരം ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ കച്ചവടത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചതിനും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയതിനും പ്രസ്തുത സ്ത്രീക്കെതിരെ കർശന വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. മയക്കുമരുന്ന് വിൽപനയുടെ ഭാഗമായി ലഹരി ഗുളികകൾ കൈവശം വെച്ചതിന് എൻ.ഡി.പി.എസ് നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയെ ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചതിന് ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് (കെയർ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ) ആക്ട് സെക്ഷൻ 78-ഉം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഡിയോനാർ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
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