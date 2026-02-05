Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightപോസ്റ്റ് ഓഫിസ് പാർസലിൽ...
    Crime
    Posted On
    date_range 5 Feb 2026 11:17 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Feb 2026 11:17 AM IST

    പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് പാർസലിൽ 7.3 കിലോ കഞ്ചാവ്; സഹോദരങ്ങൾ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് പാർസലിൽ 7.3 കിലോ കഞ്ചാവ്; സഹോദരങ്ങൾ പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    രാ​ഹു​ൽ, സ​ഞ്ജ​യ്, പാ​ർ​സ​ലി​ലെ ക​ഞ്ചാ​വ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന എ​ക്സൈ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ

    Listen to this Article

    കൊല്ലങ്കോട്: പോസ്റ്റ് ഓഫിസിൽ പാർസലായി വന്നത് 7.3 കിലോ കഞ്ചാവ്. സംഭവത്തിൽ സഹോദരങ്ങളായ രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ. കൊല്ലങ്കോട് സൗത്ത് പാവടി ശ്രീനിവാസ് വീട്ടിൽ സഞ്ജയ്‌ (22), രാഹുൽ (26) എന്നിവരാണ്‌ പിടിയിലായത്. സഞ്ജയിന്റെ വിലാസത്തിലാണ് മേഘാലയയിൽനിന്ന് ഏഴിലധികം കവറുകൾ ഒരു പെട്ടിയിലാക്കി കൊല്ലങ്കോട് പോസ്റ്റ് ഓഫിസിൽ വന്നത്. പാർസൽ കൈപ്പറ്റി തിരിച്ചുപോകാൻ ശ്രമിക്കവേയാണ് ഇരുവരെയും എക്സൈസ് പിടികൂടിയത്.

    മേഘാലയ വെസ്റ്റ് കാശി ഹിൽസ് ജില്ലയിലെ മിറാഗ് പോസ്റ്റ് ഓഫിസിൽനിന്നാണ് കൊല്ലങ്കോട്ടേക്ക് ചെറു കവറുകളിലായി പാർസൽ വന്നത്. പോസ്റ്റ്മാൻ അവധിയായതിനാൽ പാർസൽ വാങ്ങാൻ ഉടമയെ പോസ്റ്റ് ഓഫിസിൽനിന്ന് ഫോണിൽ വിളിച്ചറിയിച്ചിരുന്നു.

    തുടർന്ന് പാർസൽ വാങ്ങാനെത്തിയ വ്യക്തിയോട് അധികൃതർ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാർസലിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വസ്ത്രമാണെന്നും യന്ത്രഭാഗങ്ങളാണെന്നും മാറിമാറി പറഞ്ഞു.

    തിരിച്ചറിയൽ രേഖയുമായി വരുന്നതിന് മുമ്പ് പാർസലിലെ ചെറുദ്വാരം വഴി ഗന്ധം പുറത്തു വന്നപ്പോഴാണ് എക്സൈസ് അധികൃതർക്ക് വിവരം കൈമാറിയതെന്ന് പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. കൊല്ലങ്കോട്ടെ കഞ്ചാവ് മൊത്ത വിൽപനക്കാരന് വേണ്ടിയുള്ള കഞ്ചാവാണ് പിടികുടിയതെന്ന് എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ സമീർ പറഞ്ഞു.

    മുഖ്യ സൂത്രധാരനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും എക്‌സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്‌പെക്ടർ പറഞ്ഞു. കൊല്ലങ്കോട് എക്‌സൈസ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ കെ. റിവർ ദാസ്, അസി. എക്‌സൈസ് ഇൻസ്‌പെക്ടർമാരായ, കെ.വി. രൂപേഷ്, ജി. പ്രഭ, കെ. രാജേഷ്, കെ. വെള്ളകുട്ടി, പ്രിവേന്റീവ് ഓഫിസർമാരായ വി. ശിവകുമാർ, സി. രമേശ്‌ കുമാർ, എസ്. സൈദ് അൽ മാസ്, എസ്. നടേഷ് കുമാർ, സി.ഇ.ഒമാരായ കെ. ബിജുലാൽ, ജി. വിജേഷ് കുമാർ, എം. അഷറഫലി, എം. ദീപക്, എം. ധന്യ, എസ്. സന്ധ്യ, സിവിൽ എക്‌സൈസ് ഓഫിസർ ഡ്രൈവർ വി. രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:post officeganjaarrested wih drugsCrime
    News Summary - 7.3 kg of ganja found in post office parcel; brothers arrested
    Similar News
    Next Story
    X