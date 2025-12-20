Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 12:08 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 12:08 PM IST

    ബാലികയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ 66 വർഷം കഠിനതടവും 1,10,000 രൂപ പിഴയും

    ബാലികയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ 66 വർഷം കഠിനതടവും 1,10,000 രൂപ പിഴയും
    കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട: ബാ​ലി​ക​യെ ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക്ക് വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി 66 വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വും 1,10,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട ആ​മ​ച്ച​ൽ ച​ന്ദ്ര​മം​ഗ​ലം സെ​യി​ന്റ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ച​ർ​ച്ചി​ന് സ​മീ​പം അ​ല​ക്സ് ഭ​വ​നി​ൽ ബി. ​അ​ല​ക്സി​നെ​യാ​ണ് (25) കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട അ​തി​വേ​ഗ പോ​ക്സോ കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി എ​സ്‌. ര​മേ​ഷ്‍കു​മാ​ർ ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്.

    പി​ഴ​ത്തു​ക അ​തി​ജീ​വി​ത​ക്ക് ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും പി​ഴ​യൊ​ടു​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷം കൂ​ടി പ്ര​തി അ​ധി​ക ക​ഠി​ന​ത​ട​വ് അ​നു​ഭ​വി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വി​ധി​ന്യാ​യ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. പി​ഴ​ത്തു​ക അ​പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​യ​തി​നാ​ൽ മ​തി​യാ​യ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. 2018 ലാ​ണ് കേ​സി​ന് ആ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം.

    സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ൽ​കി​യ വി​വ​രം അ​നു​സ​രി​ച്ച് കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട പോ​ലീ​സാ​ണ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് വേ​ണ്ടി സ്പെ​ഷ്യ​ൽ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ അ​ഡ്വ. ഡി.​ആ​ർ.​പ്ര​മോ​ദ്, അ​ഡ്വ. പ്ര​സ​ന്ന, അ​ഡ്വ. പ്ര​ണ​വ് എ​ന്നി​വ​ർ ഹാ​ജ​രാ​യി.

    TAGS:sexual abusecriminalraping minorPOCSOCrime
    News Summary - 66 years rigorous imprisonment and Rs 1,10,000 fine for raping a minor girl
