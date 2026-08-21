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    Crime
    Posted On
    date_range 21 Aug 2026 11:14 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2026 11:14 AM IST

    ഒമ്പത് വയസ്സുകാരിക്കെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമം: 66കാരന് 80 വർഷം കഠിന തടവ്

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    ഒമ്പത് വയസ്സുകാരിക്കെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമം: 66കാരന് 80 വർഷം കഠിന തടവ്
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    ചെ​ല്ല​പ്പ​ൻ മാ​ധ​വ​ൻ

    ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട: പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട ഒ​മ്പ​ത് വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യോ​ട് ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ 66കാ​ര​ന് 80 വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വും 2,60,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും. അ​യ​ർ​ക്കു​ന്നം മ​ഹാ​ത്മ ഗാ​ന്ധി കോ​ള​നി ഭാ​ഗ​ത്ത് പു​ത്ത​ൻ​പ​റ​മ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ചെ​ല്ല​പ്പ​ൻ മാ​ധ​വ​നെ​യാ​ണ് ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട ഫാ​സ്റ്റ് ട്രാ​ക്ക് സ്പെ​ഷ​ൽ കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി റോ​ഷ​ൻ തോ​മ​സ് ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്. പ്ര​തി പി​ഴ അ​ട​ച്ചാ​ൽ 2,30,000 രൂ​പ അ​തി​ജീ​വി​ത​ക്ക് ന​ൽ​കാ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    ഭാ​ര​തീ​യ ന്യാ​യ സം​ഹി​ത, പോ​ക്സോ നി​യ​മം, പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ അ​തി​ക്ര​മം ത​ട​യ​ൽ നി​യ​മം എ​ന്നി​വ​യി​ലെ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ശി​ക്ഷ. 2025 ഏ​പ്രി​ൽ 28നാ​ണ് കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം. അ​യ​ർ​ക്കു​ന്നം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ എ​സ്.​ഐ​യാ​യി​രു​ന്ന സ​ജു ടി. ​ലൂ​ക്കോ​സാ​ണ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ യു. ​ശ്രീ​ജി​ത്ത്, അ​നൂ​പ് ജോ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ തു​ട​ര​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കോ​ട്ട​യം ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കെ.​ജി. അ​നീ​ഷ് പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. കേ​സി​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്ന് 29 സാ​ക്ഷി​ക​ളെ വി​സ്ത​രി​ക്കു​ക​യും 36 പ്ര​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് വേ​ണ്ടി സ്പെ​ഷ​ൽ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ അ​ഡ്വ. ജോ​സ് മാ​ത്യു ത​യ്യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി.

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    TAGS:fast track courterattupettaPOCSO CaseKerala
    News Summary - 66-year-old man gets 80 years in prison
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