വാടകവീട്ടിൽ നിന്ന് 6390 പാക്കറ്റ് ഹാൻസ് പിടികൂടി

വാടകവീട്ടിൽ നിന്ന് 6390 പാക്കറ്റ് ഹാൻസ് പിടികൂടിtext_fields
കൽപറ്റ: മണിയങ്കോട്ടെ വാടകവീട്ടിൽ നിന്ന് വൻ ഹാൻസ് ശേഖരം പിടികൂടി. 6390 പാക്കറ്റ് ഹാൻസാണ് എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടിയത്.
നിരോധിത പുകയില ഉൽപന്നമാണിത്. കമ്പളക്കാട് സ്വദേശി അട്ടശ്ശേരി അഷ്റഫ് (39) ആണ് ഇവ വിൽപനക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഇയാൾക്കെതിരെ കോട്ട്പാ ആക്റ്റ് (സിഗരറ്റും മറ്റ് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളും -പരസ്യ നിരോധനവും വ്യാപാര നിയന്ത്രണവും ആക്ട്) പ്രകാരം കേസെടുത്തു. കൽപറ്റ എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ടി.ഷറഫുദ്ദീന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു നടപടികൾ.
പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസര് കെ.എം. ലത്തീഫ്, സിവില് എക്സൈസ് ഓഫീസര്മാരായ സജി പോള്, എസ്.എല്. പ്രണവ്, അനന്തു മാധവന് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് വാടക വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്തത്. സംഘത്തിലെ മറ്റുള്ളവർക്കായി അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register